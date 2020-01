22.01.2020 - 09:30 | Quelle: UBS | Lesedauer etwa 8 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DAX – Kampf um das Allzeithoch geht weiter Rückblick: Der Deutsche Aktienindex bewegt sich seit Tagen in einer engen Handelsspanne. Das Allzeithoch bei 13.596 Punkten will jedoch einfach nicht fallen. Doch in letzten Tagen gab es zwei bullische Konter nach einer schwächeren Eröffnung. Gestern konnte der Index sogar nahe seinem Tageshoch bei 13.555 Punkten schließen. Das aktuelle Verlaufshoch nach dem Tief im August bei 11.266 Punkten wurde gestern bei 13.560 Punkten markiert. Das Gap vom 9. Januar bei 13.320 Punkten ist weiterhin offen und stellt eine wichtige Unterstützung dar. Denn die steile Aufwärtstrendlinie, die seit dem August-Tief besteht, verläuft in den nächsten Tagen in der Höhe dieser Gapkante. Ausblick: Bleibt das Gap in dieser Woche weiter offen, dann sollte spätestens in der kommenden Woche ein dynamischer Aufwärtsimpuls starten. Denn viele Marktteilnehmer erwarten noch den Gap-Close bzw. den Test der steilen Aufwärtstrendlinie bei rund 13.320 Punkten. Die Long-Szenarien: Der DAX bleibt weiterhin bullish, solange die 13.300 Punkte-Marke nicht verletzt wird. Die Aufwärtsziele liegen bei 13.600 Punkten bzw. bei 14.000 Punkten, falls der Ausbruch auf Tagesschlusskursbasis über der 13.600 Punkte-Marke gelingen sollte. Die Short-Szenarien: Ein Tagesschlusskurs unter 13.300 Punkte dürfte die Bullen dagegen in Bedrängnis bringen. Sollte dann der Index am darauffolgenden Tagen auch noch die 13.200 Punkte-Marke durchbrechen, würde ein frisches Verkaufssignal entstehen. Die Korrekturziele lägen in diesem Fall zunächst bei 12.950 Punkten. Ein Tagesschlusskurs unter 12.950 Punkte würde einen Rücksetzer bis ca. 12.600 Punkte unterstützen. DAX – 6-Monats-Chart Stand 22.01.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-Chart Stand 22.01.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG WKN SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs UD0762 12.766,31 17,62 7,68 EUR UD06J9 12.961,71 23,42 5,78 EUR WKN SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs UW78N1 14.252,44 18,31 7,37 EUR UY92QC 13.899,04 34,46 3,92 EUR *SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 22.01.2020, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz DAX™ 13.555,87 +0,05 % EURO STOXX 50™ 3.789,12 -0,23 % S&P 500™ 3.320,79 -0,27 % Nikkei™ 24.003,00 0,90 % EUR/USD 1,1082 0,01% Crude Öl 64,51 -0,57 % Gold 1.551,48 -0,97 % Stand 22.01.2020, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

