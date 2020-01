DAX-FLASH: Anleger gehen auf Nummer sicher - Dax in Richtung 13000 Punkte

06.01.2020 - 07:20 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts des Konflikts zwischen den USA und dem Iran könnte der Dax zum Wochenbeginn in Richtung der Marke von 13 000 Punkten fallen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag rund zwei Stunden vor dem Handelsstart rund ein Prozent tiefer auf 13 083 Punkte. Letztmals lag der deutsche Leitindex vor rund einem Monat unter der runden Marke von 13 000 Zählern. Nach der Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani in Bagdad hat das Parlament im Irak überraschend für einen Abzug der rund 5000 im Land stationierten US-Soldaten gestimmt. Wenige Stunden zuvor hatte US-Präsident Donald Trump seine Drohungen an die Führung im Iran nochmals massiv verschärft und vor Racheakten für die Tötung Soleimanis gewarnt. "Die Zuspitzung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran lässt die Risikoaversion an den Finanzmärkten schon wieder ansteigen", schrieb Devisenanalystin Antje Praefcke von der Commerzbank in einem Marktkommentar. Anleger könnten also weiter auf Nummer sicher gehen: Die Kurse von als sicher geltenden US-Staatsanleihen legten in Asien nochmals leicht zu, während die Aktienbörsen überwiegend nachgaben. Der Goldpreis zog deutlich an, ebenso wie die Ölpreise./bek/mis Quelle: dpa-AFX