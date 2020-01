DAX-FLASH: Anleger haben Iran-Schreck ein Stück weit verdaut

07.01.2020 - 07:15 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt könnte am Dienstag den Erholungsversuch vom Vortag fortsetzen. So hatte der Dax -0,70% zum Wochenstart zunächst deutlich nachgegeben, seine Verluste dann aber ein gutes Stück weit aufgeholt. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex nun am Dienstagmorgen rund zwei Stunden vor dem Handelsstart gut ein halbes Prozent im Plus auf 13 200 Punkte. Damit würde der Dax wieder über der 50-Tage-Linie als Indikator für den mittelfristigen Trend handeln, unter die er am Montag gefallen war. An der Wall Street war der Dow am Vorabend im späten Handel noch ins Plus gedreht. Auch in Fernost standen die Börsenampeln am Dienstag ganz überwiegend auf grün. Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets wies zudem darauf hin, dass sowohl der Goldpreis als auch der Ölpreis als jüngste Profiteure des Konflikts zwischen dem Iran und den USA ihre Gewinne nicht mehr hätten ausbauen können./bek Quelle: dpa-AFX