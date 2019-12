DAX-FLASH: Dow schiebt Dax an - 'Shopping Bonanza' in den USA

27.12.2019 - 07:16 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt dürfte nach Weihnachten mit Gewinnen starten. Bei voraussichtlich geringen Börsenumsätzen und einem wohl eher lethargischen Handel dürften die Kurse am Freitag von den guten Vorgaben vom US-Markt profitieren. Dort hatte der Dow ein weiteres Rekordhoch erklommen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax rund zwei Stunden vor dem Handelsstart gut ein halbes Prozent höher auf 13 380 Punkte. Damit dürfte der Dax -0,13% den Kontakt zum jüngsten Zwischenhoch knapp über 13 400 Zählern halten. Gestützt hatten an der Wall Street nach wie vor die zuletzt positiven Signale zum chinesisch-amerikanischen Handelskonflikt. Konsumwerte gehörten dort angesichts erfreulicher Berichte zum Weihnachtsgeschäft zu den größten Gewinnern. "Die Investoren haben die Kaufkraft der US-Verbraucher unterschätzt", sagte Analyst Stephen Innes vom Broker Axitrader. Er sprach von einer "Shopping Bonanza" im Weihnachtsgeschäft. In Fernost zeigten sich die Leitindizes der großen Börsen am Morgen befestigt mit der Ausnahme von Tokio, wo der Nikkei-Index leicht nachgab./bek/mis Quelle: dpa-AFX