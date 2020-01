DAX - Sind wir doch wieder bullisch?

Sind wir doch wieder bullisch? Der Dax konnte gestern weitere 0,76 % auf 13.226 Punkte zulegen. Steuert man jetzt doch das Allzeithoch an? Die Käufer im Deutschen Aktienindex machten gestern zunächst dort weiter, wo man am Montag aufhörte. Der Index startete mit einem Gap in den Tag und steuerte direkt den Widerstandsbereich bei 13.282 Punkten an. Dort kam es zum Mittag jedoch zu Gewinnmitnahmen, die im Gapbereich bei 13.188 Punkten beendet wurden. Zur Schlussglocke blieb für die Bullen trotz der zwischenzeitlichen Korrekturverluste immer noch ein ordentliches Plus von 0,76 % übrig. Weiterlesen