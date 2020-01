DAX-TECHNIK: Schnäppchenjäger helfen dem Dax - Index-Radar

07.01.2020 - 10:09 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Käufer auf deutlich niedrigerem Kursniveau haben laut dem Börsenmagazin Index-Radar dem Dax am Dienstag wieder auf die Sprünge geholfen. "Bereits bei kleineren Rückschlägen wird der Deutsche Aktienindex wieder gekauft", schrieb Analyst Andreas Büchler in einem charttechnischen Marktkommentar.Dies erinnere an einen ähnlichen Kursverlauf von Anfang Dezember, auf den für den Dax ein neues Hoch seit Anfang 2018 folgte. Das Potenzial für einen weiteren Anstieg reiche vorerst wohl nur bis in den Bereich um 13 500 Punkte. Im Idealfall könne der Dax sogar bis auf 13 650 Zähler steigen./bek/misQuelle: dpa-AFX