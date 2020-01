De Guindos: EZB erwartet von Brexit-Banken Einhaltung von Fristen

08.01.2020 - 15:18 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Von Hans BentzienFRANKFURT (Dow Jones)Die Europäische Zentralbank (EZB) erwartet nach den Worten ihres Vizepräsidenten Luis de Guindos, dass die wegen des bevorstehenden EU-Austritts Großbritanniens vereinbarten Fristen für den Umzug von Banken aus London auf den Kontinent eingehalten werden. De Guindos verwies bei einer Konferenz in Amsterdam laut veröffentlichtem Redetext darauf, dass bestimmte Bankdienstleistungen für die EU nicht von einem Drittland aus erbracht werden dürften und dass eine Äquivalenz ausländischer Regulierungsregimes nicht vorausgesetzt werden könne.Deshalb haben viele Banken beschlossen, ihre Aktivitäten in die EU-27 zu verlegen und eingehende Diskussionen mit der EZB und anderen Behörden über eine Genehmigung dieser Pläne geführt", sagte de Guindos und fügte hinzu: "Die EZB erwartet, dass die Banken ihre Kapazitäten in der EU-27 aufbauen und die Umzugspläne wie vereinbart umsetzen." Wie die künftige Koexistenz von britischem und EU-Finanzsystem aussehen werde, sei schwer einzuschätzen.Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.comDJG/hab/smhEND) Dow Jones NewswiresJanuary 08, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.