Delivery Hero sammelt für Woowa-Übernahme 2,32 Milliarden Euro ein

16.01.2020 - 06:29 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

00:29

05:29

FRANKFURT (Dow Jones)Delivery Hero hat mit der Platzierung von Wandelschuldverschreibungen zur Finanzierung der Übernahme des südkoreanischen Konkurrenten Woowa 1,75 Milliarden Euro erzielt. Das war mehr als der Essenslieferdienst mit mindestens 1,5 Milliarden angestrebt hatte. Mit einer Kapitalerhöhung erlöste das Unternehmen weitere rund 571 Millionen Euro. Der Bruttoemissionserlös beläuft sich damit auf rund 2,32 Milliarden Euro.Wie die Delivery Hero SE mitteilte, wurden zwei Tranchen nicht nachrangiger, ungesicherter Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils 875 Millionen Euro bei institutionellen Investoren platziert. Die beiden Tranchen mit Laufzeiten bis Januar 2024 bzw. Januar 2027 sind anfänglich in rund 17,9 Millionen neue oder bestehende, auf den Namen lautende Stückaktien von Delivery Hero wandelbar.Zudem platzierte das MDAX-Unternehmen rund 8,16 Millionen Aktien im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens bei institutionellen Anlegern zu einem Stückpreis von 70 Euro und erhöhte damit sein Grundkapital um 4,3 Prozent.Die Einnahmen will das Berliner Unternehmen für die Finanzierung eines Teils der Barkomponente des Kaufs der Woowa Brothers Corp sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden. Delivery Hero hatte den Kauf des Wettbewerbers für bis zu rund 1,7 Milliarden Euro in bar und bis zu ca. 1,9 Milliarden Euro in eigenen Aktien im Dezember angekündigt.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/sha/mgoEND) Dow Jones NewswiresJanuary 16, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.