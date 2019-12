Delivery Hero übernimmt Honest Food Company

21.12.2019 - 16:09 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

10:09

15:09

FRANKFURT (Dow Jones)Der Essenslieferdienst Delivery Hero baut sein Geschäft weiter aus und kauft im Bereich "Geister-Restaurants" zu. Delivery Hero erwirbt alle Geschäftsanteile an der Honest Food Company GmbH, wie deren Anteilseigner Good Brands AG am Samstag mitteilte. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.Die Honest Food Company wurde vor zweieinhalb Jahren gegründet und betreibt eine Kette sogenannter "Geister-Restaurants". Dabei werden diese Franchise Partner von Großküchen beliefert, die dann bei Online-Bestellungen die georderten Essen fertigen und zum Kunden bringen lassen. Diese Restaurants besitzen keine Räumlichkeiten für die Kunden, sondern nur einen Abholbereich für Essens-Lieferanten.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/thlEND) Dow Jones NewswiresDecember 21, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.