Destatis sieht Anzeichen leichter Erholung zum Jahresende

Von Andreas KißlerBERLIN (Dow Jones)Die deutsche Wirtschaftsentwicklung dürfte sich in den letzten drei Monaten des abgelaufenen Jahres 2019 nach Einschätzung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) etwas beschleunigt haben. Die Leiterin des Referats "Koordinierung, Veröffentlichung und Saisonbereinigung des Inlandsprodukts" bei Destatis, Tanja Mucha, erklärte, "dass wir laut der derzeitigen Schätzung, die implizit im Jahresergebnis drin ist, Anzeichen einer leichten Erholung zum Jahresende sehen".Da die Schnellschätzung zum vierten Quartal 2019 erst am 14. Februar anstehe, wolle man aber jetzt noch "keine offiziellen Zahlen in die Welt setzen", betonte sie bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Das heißt, das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt hat sich nach jetziger Schätzungslage geringfügig erhöht", sagte Mucha. Zum Jahresende 2019 ergebe sich rechnerisch ein "leichter positiver statistischer Überhang, ähnlich wie zum Ende des vorletzten Jahres".Zuvor hatte bereits die Bundesregierung nach der vom Statistischen Bundesamt berichteten merklichen Konjunkturabschwächung im Jahr 2019 auf hoffnungsvolle Anzeichen für die weitere Entwicklung hingewiesen. "Zum Jahreswechsel gibt es erste Hoffnungsschimmer", erklärte das Wirtschaftsministerium in seinem Monatsbericht nach der von Destatis veröffentlichten Zunahme des BIP im Jahr 2019 um preisbereinigt 0,6 Prozent.Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.comDJG/ank/apoEND) Dow Jones NewswiresJanuary 15, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.