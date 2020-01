Deutsche Anleihen: Kaum verändert - Iranischer Angriff ohne nachhaltige Wirkung

08.01.2020 - 13:03 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch nach einem iranischen Raketenangriff auf US-Stützpunkte im Irak nur kurzzeitig gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future -0,10% lag am Mittag wenig verändert bei 172,00 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,24 Prozent.Der vom Iran als Vergeltung für die Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani gestartete Angriff auf amerikanisch genutzte Militärstützpunkte im Irak stützte die Anleihen nur zu Handelsbeginn. Auch in den meisten Ländern der Eurozone hielten sich die Kursausschläge in engen Grenzen. Eine großangelegte Flucht in als sicher geltende Staatsanleihen war nicht zu beobachten.Laut einem Medienbericht waren die im Irak stationierten US-Soldaten vor dem iranischen Raketenangriff gewarnt worden. US-Präsident Donald Trump kündigte an, sich im Laufe des Tages äußern zu wollen. "Alles ist gut", schrieb er auf Twitter.Die im Dezember etwas stärker als erwartet verbesserte Wirtschaftsstimmung im Euroraum wirkte sich kaum auf die Kurse aus. Auch die überraschend gesunkenen deutschen Industrieaufträge im November spielten keine große Rolle. Am Nachmittag wird in den USA der Arbeitsmarktbericht des privaten ADP-Instituts veröffentlicht./jsl/bgf/jha/Quelle: dpa-AFX