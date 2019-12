Deutsche Anleihen: Kursverluste - Rendite steigt auf Fünfmonatshoch

19.12.2019 - 18:38 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Donnerstag nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future -0,04% fiel bis zum frühen Abend um 0,17 Prozent auf 171,29 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf minus 0,24 Prozent. Das ist der höchste Stand seit etwa fünf Monaten. In allen Ländern der Eurozone stiegen die Renditen. Händler sprachen von einem ruhigen Handel. Vor dem Jahresende halten sich viele Anleger offenbar zurück. Marktbewegende Daten wurden in der Eurozone nicht veröffentlicht. Außerhalb der Eurozone standen Notenbankentscheidungen im Blick der Märkte. Die britische Zentralbank tastete den Leitzins nicht an. Analysten hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Britische Staatsanleihen reagierten kaum. Zuvor beendete die schwedische Zentralbank ihre fast fünfjährige Negativzinspolitik. Dies gilt als gewagtes Experiment, weil die Europäische Zentralbank diesen Kurs vermutlich nicht so bald einschlagen wird. Auch diese Entscheidung war weitgehend erwartet worden./jsl/jha/ Quelle: dpa-AFX