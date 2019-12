Deutsche Anleihen starten mit leichten Gewinnen

23.12.2019 - 09:04 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future +0,17% stieg am Morgen um 0,10 Prozent auf 171,75 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel auf minus 0,27 Prozent. An anderen europäischen Anleihemärkten gingen die Renditen am Morgen ebenfalls leicht zurück. Zum Auftakt in die Weihnachtswoche stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die die Finanzmärkte bewegen könnten. Größere Beachtung dürften allenfalls Zahlen zu den Unternehmensinvestitionen aus den USA auf sich ziehen. Ansonsten sieht es nach einem ruhigen Handel aus, zumal sich viele Händler bereits in die Weihnachtsferien verabschiedet haben. Die geringere Aktivität kann jedoch auch zu Kursschwankungen führen, weil einzelne Transaktionen stärker ins Gewicht fallen./bgf/zb Quelle: dpa-AFX