Deutsche Autohersteller wachsen dank SUVs stark in den USA

BERLIN (Dow Jones)Trotz des Handelskonflikts brummt das Geschäft der deutschen Autobauer in den USA auch dank des starken SUV-Absatzes. In den ersten elf Monaten 2019 erhöhten die deutschen Hersteller ihre US-Fertigung um 4 Prozent auf 720.000 Fahrzeuge, teilte der Verband der Automobilindustrie am Freitag mit. Die gesamte US-Produktion von leichten Nutzfahrzeugen ging dagegen im gleichen Zeitraum um 4 Prozent zurück.Ein Zugpferd war vor allem das Segment der sogenannten Light Trucks, zu dem schwere Fahrzeuge wie SUVs, Crossover, Pickups oder Vans gehören. Hier legten die deutschen Hersteller im vergangenen Jahr um 11,2 Prozent zu - viermal mehr als der Gesamtmarkt (+2,8 Prozent). Die Light Trucks machen nach VDA-Angaben in den USA bereits fast drei Viertel der leichten Nutzfahrzeuge unter 3,5 Tonnen aus.Während der US-Markt mit leichten Fahrzeugen um ein Prozent sank, stieg der deutsche Absatz um knapp 2 Prozent auf 1,37 Millionen Neuwagen. Der Marktanteil deutscher Hersteller stieg von 7,8 Prozent (2018) auf 8,1 Prozent (2019). Auch die Autozulieferer bauten ihr US-Geschäft aus. Sie konnten in den ersten neun Monaten 2019 ihre Exporte um 2,7 Prozent steigern und lieferten Produkte im Wert von über 5,5 Milliarden Euro.Vor dem Hintergrund des NAFTA-Nachfolgeabkommens USMCA (US-Mexico-Canada-Agreement) rechnet der VDA mit einer weiteren Ausweitung der Produktion in Nordamerika. "Gleichzeitig hoffen wir, dass die Verhandlungen der Vereinigten Staaten mit der EU über einen Abbau von Handelshemmnissen weiter an Fahrt gewinnen", erklärte VDA-Geschäftsführer Martin Koers.Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.comDJG/pso/shaEND) Dow Jones NewswiresJanuary 10, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.