Deutsche Bahn steigert Pünktlichkeit von Fernzügen - Magazin

FRANKFURT (Dow Jones)Die Deutsche Bahn hat laut einem Medienbericht ihre Pünktlichkeit im Fernverkehr zu Jahresanfang auf 85 Prozent gesteigert. Das gehe aus einem Brief von Vorstandsmitglied Ronald Pofalla an rund 60.000 Bahn-Mitarbeiter hervor, schreibt die Wirtschaftswoche.Wir liegen momentan in allen Verkehrsarten deutlich über Plan und den Vorjahreswerten, im Fernverkehr aktuell bei um die 85 Prozent", zitiert das Magazin aus dem Schreiben. Noch im Vorjahr habe der Wert lediglich bei 75,9 Prozent gelegen. Das sei "nicht ganz der Wert", den das Unternehmen sich vorgenommen hätte.Kontakt zur Autorin: konjunktur.de@dowjones.comDJG/uxdEND) Dow Jones NewswiresJanuary 19, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.