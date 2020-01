Deutsche HVPI-Inflation steigt im Dezember spürbar

03.01.2020 - 14:12 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Von Andreas PleckoFRANKFURT (Dow Jones)Der am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflationsdruck in Deutschland hat im Dezember deutlich zugenommen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg der HVPI mit einer Jahresrate von 1,5 (Vormonat: 1,2) Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten 1,5 Prozent prognostiziert. Gegenüber dem Vormonat stieg der Index um 0,6 Prozent. Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,5 Prozent erwartet.Der nationale deutsche Verbraucherpreisindex stieg gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent, wodurch die Jahresteuerungsrate auf 1,5 (1,1) Prozent zulegte. Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg von 0,4 Prozent und eine jährliche Inflation von 1,5 Prozent prognostiziert.Für das Gesamtjahr 2019 meldeten die Statistiker eine durchschnittliche Inflationsrate von 1,4 Prozent sowohl für den nationalen Index als auch für den HVPI.Waren verteuerten sich im Dezember um 1,2 (Vormonat: 0,1) Prozent gegenüber dem Vorjahr, wobei sich Energie um 0,1 (3,7) Prozent verbilligte; Lebensmittel wurden dagegen um 2,1 (1,8) Prozent teurer. Die Preise für Dienstleistungen stiegen um 1,8 (1,8) Prozent, darunter Wohnungsmieten um 1,4 (1,4) Prozent.Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.comDJG/apo/klaEND) Dow Jones NewswiresJanuary 03, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.