Deutsche HVPI-Inflation steigt im Dezember spürbar

FRANKFURT (Dow Jones)Der am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflationsdruck in Deutschland hat im Dezember spürbar zugenommen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg der HVPI mit einer Jahresrate von 1,5 (Vormonat: 1,2) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 3. Januar.Gegenüber dem Vormonat stieg der HVPI um 0,6 Prozent, womit die vorläufigen Daten ebenfalls bestätigt wurden. Die HVPI-Rate ist maßgeblich für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB).Der nationale deutsche Verbraucherpreisindex erhöhte sich gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent. Die jährliche Inflationsrate betrug 1,5 Prozent. Die Zahlen entsprachen der ersten Veröffentlichung und den Prognosen von Volkswirten.Für das Gesamtjahr 2019 meldeten die Statistiker eine durchschnittliche Inflationsrate von 1,4 Prozent sowohl für den nationalen Index als auch für den HVPI.Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.comDJG/apo/jheEND) Dow Jones NewswiresJanuary 16, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.