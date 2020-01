Deutsche Privatwirtschaft wächst im Dezember wieder

06.01.2020 - 10:07 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Von Hans BentzienFRANKFURT (Dow Jones)Die deutsche Privatwirtschaft ist im Dezember dank eines dynamischen Dienstleistungssektors wieder gewachsen. Wie IHS Markit in zweiter Veröffentlichung mitteilte, stieg der aggregierte Einkaufsmanagerindex (PMI) auf 50,2 (November: 49,4) Punkte und lag damit erstmals seit vier Monaten wieder über der Marke von 50 Punkten, ab der ein Wachstum angezeigt wird. In erster Veröffentlichung waren nur 49,4 Punkte gemeldet worden.Der Dienstleistungs-PMI erhöhte sich in zweiter Veröffentlichung auf 52,9 (51,7). Volkswirte hatten eine Bestätigung des in erster Veröffentlichung genannten Werts von 52,0 Punkten prognostiziert. Der Industrie-PMI notierte bei 43,7 (44,1) Punkten.Laut IHS beurteilten die Unternehmen ihre Geschäftsaussichten so gut wie zuletzt vor zehn Monaten. Dabei war die Zuversicht im Dienstleistungssektor spürbar höher, als bei den Produzenten. Der Auftragseingang stabilisierte sich im Dezember "beinahe", wobei der moderate Nachfrageschub bei den Service-Anbietern und der erneut abgemilderte Rückgang des Auftragseingangs aus dem Ausland stützend wirkten.Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.comDJG/hab/flfEND) Dow Jones NewswiresJanuary 06, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.