Deutsche Produktion im November höher als erwartet

Von Hans BentzienFRANKFURT (Dow Jones)Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat sich im November besser als erwartet entwickelt und war auch im Oktober höher als bisher angenommen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg die Produktion gegenüber dem Vormonat um 1,1 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,7 Prozent prognostiziert. Den vorläufig für Oktober gemeldeten Rückgang von 1,7 Prozent revidierten die Statistiker auf 1,0 Prozent. Das Niveau des Vorjahresmonats unterschritt die Produktion um 2,6 (Oktober: 4,6) Prozent.Die Industrieproduktion im engeren Sinne stieg auf Monatssicht um 1,0 (minus 1,4) Prozent. Die Erzeugung von Vorleistungsgütern sank um 0,5 (plus 0,9) Prozent, die von Investitionsgütern erhöhte sich um 2,4 (minus 4,2) Prozent und die von Konsumgütern um 0,5 (plus 1,5) Prozent. Die Bauproduktion stieg um 2,6 (plus 0,9) Prozent, und die Energieproduktion ging um 0,8 (plus 4,3) Prozent zurück.Die Konjunkturschwäche in der Industrie ist noch nicht überwunden", kommentierte das Bundeswirtschaftsministerium die Daten. Die Stabilisierung bei den Auftragseingängen und verbesserte Geschäftserwartungen sprächen aber dafür, dass sich die Industriekonjunktur in den kommenden Monaten etwas aufhellen werde.Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.comDJG/hab/smhEND) Dow Jones NewswiresJanuary 09, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.