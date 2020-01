Deutsche Telekom bekommt neuen Markenchef

09.01.2020 - 12:16 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Der für die Marken der Deutschen Telekom verantwortliche Manager Hans-Christian Schwingen verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 1. April 2020, um sich neuen Aufgaben zu widmen. Sein Nachfolger wird Ulrich Klenke, früherer CEO der Werbeagentur Ogilvy Germany und zuletzt als Berater für Volkswagen tätig, wie die Deutsche Telekom AG mitteilte.Unter der Führung von Schwingen hatte die Telekom die zuvor selbständigen Markenaktivitäten (T-Home, T-Mobile, T-Online) unter der Marke "T" gebündelt. Der neue Markenchef soll wieder direkt an Telekom-Chef Tim Höttges berichten. Klenke war die letzten zwei Jahre als Unternehmensberater hauptsächlich für Volkswagen tätig und hatte dort die Einführung der Elektromobilitätsmarke ID. in 28 europäischen Märkten begleitet.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/jhe/shaEND) Dow Jones NewswiresJanuary 09, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.