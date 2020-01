Deutsche Wohnbaupreise steigen langsamer

10.01.2020 - 08:27 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude in Deutschland sind im November etwas langsamer gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts lagen sie einschließlich Umsatzsteuer um 3,8 (August: 4,1) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Im Vergleich zum August erhöhten sich die Preise um 0,5 Prozent.Die Neubaupreise für Bürogebäude stiegen binnen Jahresfrist um 3,9 Prozent und für gewerbliche Betriebsgebäude um 3,8 Prozent. Im Straßenbau erhöhten sich die Preise um 4,6 Prozent.Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.comDJG/hab/jheEND) Dow Jones NewswiresJanuary 10, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.