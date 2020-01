Deutscher Automarkt schafft dank Schlussspurt Rekord

06.01.2020 - 14:21 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Der deutsche Automarkt hat Ende 2019 einen Schlussspurt eingelegt. Wie das Kraftfahrtbundesamt (KBA) mitteilte, stiegen die Pkw-Neuzulassungen im Dezember um 19,5 Prozent auf 283.380. Im November hatten sie um 10 Prozent auf 299.200 Fahrzeuge zugelegt. 2019 wurden damit insgesamt 3,6 Millionen Neuwagen zugelassen, eine Zunahme um 5 Prozent.Der deutsche Pkw-Markt lief 2019 außerordentlich stark und erreichte, ohne Berücksichtigung des Umweltprämienjahres 2009, das höchste Niveau seit 20 Jahren", stellte Reinhard Zirpel, Präsident des Verbandes der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK), fest. 2020 komme es nach dieser Rekordjagd zu einer Normalisierung. Der VDIK rechne mit rund 3,35 Millionen Pkw-Neuzulassungen.Laut KBA wuchs 2019 die Zahl der gewerblichen Zulassungen um 8,1 Prozent, während die privaten Neuzulassungen leicht sanken. Gewerbliche Zulassungen hatten einen Anteil von 65,5 Prozent, private von 34,5 Prozent an den Gesamtzulassungen.Bei fast allen deutschen Marken zeigte sich in der Neuzulassungsbilanz 2019 ein positives Vorzeichen. Mit Zunahmen im zweistelligen Prozentbereich warteten laut KBA Smart (+19,6) und Ford (+10,9) auf. Es folgten Porsche (+9,5 Prozent), Mercedes (+6,3), BMW (+5,4), Audi (+4,7) und VW (+3,7). Auf der Verliererseite standen die Marken Mini (-0,9 Prozent) und Opel (-5,3). Mit einem Anteil von 18,5 Prozent war VW weiterhin anteilsstärkste Marke.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/bam/clnEND) Dow Jones NewswiresJanuary 06, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.