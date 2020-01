Deutscher Handelsbilanzüberschuss etwas niedriger als erwartet

09.01.2020 - 08:18 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Von Hans BentzienFRANKFURT (Dow Jones)Der Überschuss in der deutschen Handelsbilanz ist im November etwas niedriger als erwartet ausgefallen, wobei die Ausfuhren deutlich sanken. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) wies die Handelsbilanz einen saisonbereinigten Überschuss von 18,3 (Oktober: 20,4) Milliarden auf. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten ein Plus von 19,0 Milliarden Euro prognostiziert.Die Exporte sanken gegenüber dem Vormonat um 2,3 Prozent, erwarten worden war ein Rückgang von nur 0,9 Prozent. Auf Jahressicht betrug das Minus 2,9 Prozent. Die Einfuhren gingen um 0,5 Prozent auf Monats- und 1,6 Prozent auf Jahressicht zurück.Unbereinigt ergab sich ein Handelsbilanzüberschuss von ebenfalls 18,3 (21,3) Milliarden Euro. Der Leistungsbilanzüberschuss betrug 24,9 (22,9) Milliarden Euro. Analysten hatten ein Plus von 23,8 Milliarden prognostiziert.Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.comDJG/hab/smhEND) Dow Jones NewswiresJanuary 09, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.