Deutscher Straßengüterverkehr sinkt im 4. Quartal um 0,3 Prozent

09.01.2020 - 10:45 | Quelle: Dow Jones Newsw...

Von Hans BentzienFRANKFURT (Dow Jones)Der Straßengüterverkehr in Deutschland ist im vierten Quartal erneut gesunken. Wie aus Daten des Bundesamts für Güterverkehr hervorgeht, fiel der Rückgang aber weniger stark als zuletzt aus. Der Lkw-Maut-Fahrleistungsindex sank gegenüber dem dritten Quartal saison- und kalenderbereinigt um 0,3 Prozent, nachdem er im dritten Quartal um 0,5 Prozent zurückgegangen war und im zweiten Quartal um 1,7 Prozent.Der Referenzwert dieses seit 2019 veröffentlichten Index ist die Industrieproduktion. Sie ist im Mittel der ersten zwei Monate des vierten Quartals um 1,0 Prozent gesunken, nachdem sie im dritten Quartal um 1,1 Prozent nachgegeben hatte und im zweiten Quartal um 1,7 Prozent. Produktionsdaten für Dezember veröffentlicht Destatis am 7. Februar. Der Straßengüterverkehr verringerte sich im Dezember um 0,6 Prozent.Bei der Interpretation des gemeinsamen Konjunkturverlaufs ist zu beachten, dass es sich bei Fahrleistung und Produktion um unterschiedliche Größen handelt. Die Lkw-Fahrleistung ist eine Angabe zur gesamten mautpflichtig zurückgelegten Strecke, sie enthält keine Informationen über den Wert und hängt nur indirekt mit der Menge der transportierten Güter zusammen.Der Produktionsindex zielt auf die Entwicklung des Gesamtwertes der in den Betrieben produzierten Güter zu konstanten Preisen ab. Gleichwohl liefert die Entwicklung der Lkw-Fahrleistung nach Einschätzung von Statistikern eine grobe Annäherung an den Produktionsindex.Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.comDJG/hab/jheEND) Dow Jones NewswiresJanuary 09, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.