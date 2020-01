Deutsches BIP-Wachstum verlangsamt sich 2019 auf 0,6 Prozent

15.01.2020 - 10:07 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Von Hans BentzienFRANKFURT/BERLIN (Dow Jones)Das Wirtschaftswachstum in Deutschland hat sich im vergangenen Jahr deutlich abgeschwächt. Laut einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2019 um 0,6 (kalenderbereinigt: 0,6) Prozent, nachdem es 2018 um 1,5 (1,5) Prozent zugelegt hatte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten ein Wachstum von 0,5 Prozent prognostiziert.Laut Destatis erhöhten sich die privaten Konsumausgaben preisbereinigt um 1,6 (2018: 1,3) Prozent, und der Konsum des Staats nahm um 2,5 (1,4) Prozent zu. Die Bauinvestitionen stiegen um 3,8 (2,5) Prozent, die Ausrüstungsinvestitionen um 0,4 (4,4) Prozent und die sonstigen Anlagen um 2,7 (4,3) Prozent. Die Ausfuhren erhöhten sich 2019 um 0,9 (2,1) Prozent und die Einfuhren um 1,9 (3,6) Prozent.Der Finanzierungssaldo des Staats war mit 49,8 (62,4) Milliarden Euro positiv, entsprechend 1,5 (1,9) Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung.Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.comDJG/hab/apoEND) Dow Jones NewswiresJanuary 15, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.