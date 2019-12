Devisen: Euro gibt leicht nach - Etwas erholt nach Ifo-Index

18.12.2019 - 10:44 | Quelle: dpa-AFX (SW) | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro -0,2708% ist am Mittwoch leicht gefallen. Am Vormittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1142 US-Dollar und damit zwar etwas mehr als am Morgen, aber weniger als im asiatischen Handel. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1162 Dollar festgesetzt.Am Vormittag erholte sich der Euro jedoch etwas von seinen Verlusten. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Dezember deutlich aufgehellt. Das Ifo-Geschäftsklima legte spürbar auf den höchsten Stand seit einem halben Jahr zu.Die befragten rund 9000 Unternehmen bewerteten sowohl die aktuelle Lage als auch ihre Erwartungen für das kommende halbe Jahr besser. Analysten hatten mit einem weniger starken Zuwachs gerechnet. Das Ifo-Geschäftsklima gilt als der wichtigste wirtschaftliche Frühindikator für die deutsche Wirtschaft.Eine Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde fand dagegen wenig Beachtung. Sie sprach auf einer Veranstaltung für den scheidenden EZB-Direktor Benoit Coeure. Geldpolitische Aspekte kamen allerdings kaum zur Sprache./niw/jsl/misQuelle: dpa-AFX