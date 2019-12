Devisen: Euro steigt auf Vier-Monatshoch

30.12.2019 - 13:35 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro +0,0832% hat am Montag den höchsten Stand seit vier Monaten erreicht. Zeitweise schaffte die Gemeinschaftswährung den Sprung über 1,12 US-Dollar erreichte bei 1,1211 Dollar den höchsten Kurs seit August. Gegen Mittag wurde der Euro wieder etwas tiefer zu 1,1191 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1153 Dollar festgesetzt. Erneut wurde die Gemeinschaftswährung durch einen schwachen US-Dollar gestützt. Am Devisenmarkt zeigte sich bereits den dritten Handelstag in Folge eine breitangelegte Schwäche der US-Währung, die dem Euro im Gegenzug Auftrieb verlieh. Marktbeobachter erklärten den schwachen Dollar mit Positionsanpassungen großer institutioneller Anleger kurz vor dem Jahresende. Seit den Weihnachtsfeiertagen hat die Dollar-Schwäche dem Euro einen Kursgewinn von etwa einem Prozent beschert. Am Nachmittag können noch US-Konjunkturdaten für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen. Das Handelsvolumen dürfte vergleichsweise niedrig bleiben, da zahlreiche Händler und Anleger im Urlaub sind und ihre Bücher für 2019 bereits geschlossen haben./jkr/jsl/mis Quelle: dpa-AFX