Devisen: Euro tritt auf der Stelle

23.12.2019 - 13:22 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro -0,0501% hat sich am Montag so gut wie nicht von der Stelle bewegt. Am Mittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1080 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Nennenswerte Kursausschläge waren zwischen Euro und Dollar nicht festzustellen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1097 Dollar festgesetzt. Nicht nur der Handel zwischen Euro und Dollar, sondern auch zwischen anderen wichtigeren Währungen verlief vor dem Weihnachtsfest in ruhigen Bahnen. Entscheidende Konjunkturdaten wurden in Europa nicht veröffentlicht. Auch die sonstige Nachrichtenlage war ruhig. Am Nachmittag werden in den USA einige Zahlen veröffentlicht. Größere Beachtung dürften Daten zu den Unternehmensinvestitionen auf sich ziehen. Ansonsten sieht es nach einem anhaltend ruhigen Handel aus, zumal sich viele Marktteilnehmer bereits in die Weihnachtsferien verabschiedet haben. Die geringere Aktivität kann jedoch zu Kursschwankungen führen, weil einzelne Transaktionen stärker ins Gewicht fallen./bgf/jsl/mis Quelle: dpa-AFX