Devisen: Euro wenig verändert - Kaum Reaktion auf Irans Raketenschlag

08.01.2020 - 07:31 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro +0,0592% hat sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1152 US-Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1172 Dollar festgesetzt.Der vom Iran als Vergeltung für die Tötung des Top-Generals Ghassem Soleimani gestartete Angriff auf amerikanisch genutzten Militärstützpunkte im Irak zeigt nur wenig Wirkung am Devisenmarkt. Der von Investoren als sicherer Anlagehafen geschätzte japanische Yen konnte im Handel mit anderen wichtigen Währungen zulegen, musste einen Teil der Gewinne aber wieder abgeben.Laut einem Medienbericht waren die im Irak stationierten US-Soldaten vor dem iranischen Raketenangriff gewarnt worden. US-Präsident Donald Trump kündigte an, sich im Lauf des Tages äußern zu wollen. "Alles ist gut", schrieb er auf Twitter. Derzeit würden mögliche Opfer und Schäden bewertet./jkr/jha/Quelle: dpa-AFX