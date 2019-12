Devisen: Eurokurs bleibt über 1,12 US-Dollar

31.12.2019 - 21:04 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs +0,1433% ist am Dienstag auch im Handelsverlauf über 1,12 US-Dollar geblieben. Zuletzt kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1218 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1234 (Montag: 1,1189) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8902 (0,8937) Euro. Händler berichteten allerdings über dünne Umsätze. Unter solchen Umständen reichen schon relativ kleinvolumige Aktionen von Marktteilnehmern für signifikante Bewegungen. In Europa sind inzwischen auch die letzten Aktienbörsen für dieses Jahr geschlossen worden. Aus der Eurozone wurden keine Konjunkturdaten veröffentlicht. In den USA war der FHFA-Hauspreisindex im Oktober nicht so deutlich gestiegen wie das Experten erwartet hatten. Zudem hatte sich die Verbraucherstimmung im Dezember überraschend eingetrübt./he Quelle: dpa-AFX