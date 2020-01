DGAP-Adhoc: 4basebio AG: 4basebio AG beschließt Rückkauf von 2 Millionen eigener Aktien zur weiteren Verwendung gemäß Ermächtigungsbeschluss (deutsch)

21.01.2020 - 12:53 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

4basebio AG: 4basebio AG beschließt Rückkauf von 2 Millionen eigener Aktien zur weiteren Verwendung gemäß ErmächtigungsbeschlussDGAP-Ad-hoc: 4basebio AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf4basebio AG: 4basebio AG beschließt Rückkauf von 2 Millionen eigener Aktienzur weiteren Verwendung gemäß Ermächtigungsbeschluss21.01.2020 / 12:53 CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.4basebio AG beschließt Rückkauf von 2 Millionen eigener Aktienzur weiteren Verwendung gemäß ErmächtigungsbeschlussHeidelberg, Deutschland, und Cambridge, Großbritannien, 21. Januar 2020 -Der Vorstand der 4basebio AG (vormals Expedeon AG) (Frankfurt: 4BSB; ISIN:DE000A2YN801; Prime Standard) hat heute auf Basis der Ermächtigung derHauptversammlung vom 19. Dezember 2019 und mit Zustimmung des Aufsichtsratsbeschlossen, im Rahmen eines Aktienrückkaufangebots bis zu 2.056.452 eigeneAktien (ca. 4 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft) zu erwerben.Der Erwerb soll im Rahmen eines freiwilligen öffentlichenAktienrückkaufangebots gegen Zahlung einer Geldleistung in einerKaufpreisspanne von EUR 1,60 bis EUR 1,85 je Aktie erfolgen (ohneErwerbsnebenkosten). Der endgültige Kaufpreis je 4basebio Aktie wird nachAblauf der Annahmefrist von der Gesellschaft nach Maßgabe derAngebotsunterlage festgelegt. Aktionäre können Aktien zum Rückkauf in derZeit vom 27. Januar 2020, 0:00 Uhr bis 10. Februar 2020, 12:00 Uhr (OrtszeitFrankfurt am Main) einreichen. Das Rückkaufangebot kann von derGesellschaft, soweit erforderlich und rechtlich zulässig, jederzeitverlängert, ausgesetzt und auch wiederaufgenommen werden. Die Gesellschaftbehält sich zudem vor, den Umfang des Rückkaufangebots zu erhöhen.Mit dem Aktienrückkauf wird eine ausgewogene Verwendung der derzeitvergleichsweise hohen frei verfügbaren liquiden Mittel angestrebt, die soteilweise den Aktionären zu Gute kommen sollen. Die 4basebio AG erwägt, dierückgekauften Aktien bis auf Weiteres zu halten, um sie später entsprechendder Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 19. Dezember 2019 zuverwenden - zum Beispiel als Gegenleistung für den Erwerb von Unternehmenoder Beteiligungen im Rahmen der weiter verfolgten Buy & Build-Strategie.Nicht anderweitig benötigte Aktien werden eingezogen.Die weiteren Einzelheiten des öffentlichen Rückkaufangebots sind derAngebotsunterlage zu entnehmen, die am 24. Januar 2020, also vor Beginn derAnnahmefrist auf der Internetseite der Gesellschaft(www.investors.4basebio.com/de) unter der Rubrik "News" sowie imBundesanzeiger veröffentlicht werden wird.*** Ende der Ad hoc Mitteilung ***Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:4basebio AGDr. Heikki LanckrietCEO/CSOT: +44 1223 873 364Email: heikki.lanckriet@4basebio.comInvestoren-Website: investors.4basebio.com/deMC Services AG (Investor Relations und International Media Relations)Julia HofmannT: +49 89 210228 0Email: 4basebio@mc-services.eu### Diese Publikation dient nur zur Information und stellt weder ein Angebotzum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Einige indieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, die sich weder aufnachgewiesene finanzielle Ergebnisse noch andere historische Daten beziehen,sollten als zukunftsgerichtet betrachtet werden, d. h. solche Aussagen sindhauptsächlich Vorhersagen zukünftiger Ergebnisse, Trends, Pläne oder Ziele.Diese Aussagen sind nicht als Gesamtgarantien zu betrachten, da sie aufgrundihrer Beschaffenheit bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeitenunterliegen und von anderen Faktoren beeinflusst werden können, aufgrundderer die tatsächlichen Ergebnisse, Pläne und Ziele der 4basebio AG starkvor den festgestellten Schlussfolgerungen oder implizierten Vorhersagen, diein solchen Aussagen enthalten sind, abweichen können. 4basebio verpflichtetsich nicht, diese Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftigerErgebnisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zuüberarbeiten. ##Kontakt:David RothVorstand/ CFOExpedeon AGWaldhofer Str. 10269123 Heidelberg, GERMANYTel. +49 6221 3540 125Fax. +49 6221 3540 12721.01.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: 4basebio AGWaldhofer Str. 10269123 HeidelbergDeutschlandTelefon: +49 (0) 6221 3540 125Fax: +49 (0) 6221 3540 127E-Mail: 4basebio@expedeon.comInternet: www.4basebio.comISIN: DE000A2YN801WKN: A2YN80Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,Stuttgart, Tradegate ExchangeEQS News ID: 957657Ende der Mitteilung DGAP News-Service957657 21.01.2020 CET/CESTQuelle: dpa-AFX