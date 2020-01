DGAP-Adhoc: Accentro Real Estate AG: ACCENTRO Real Estate AG erwägt weitere Kapitalmarkttransaktion (deutsch)

20.01.2020 - 08:04 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Accentro Real Estate AG: ACCENTRO Real Estate AG erwägt weitere KapitalmarkttransaktionDGAP-Ad-hoc: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): KapitalmaßnahmeAccentro Real Estate AG: ACCENTRO Real Estate AG erwägt weitereKapitalmarkttransaktion20.01.2020 / 08:04 CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Ad-hoc MitteilungACCENTRO Real Estate AG erwägt weitere KapitalmarkttransaktionBerlin, 20. Januar 2020 - Die ACCENTRO Real Estate AG (WKN: A0KFKB, ISIN:DE000A0KFKB3), Berlin, gibt bekannt, dass sie erwägt, kurzfristig eineweitere Kapitalmarkttransaktion gegebenenfalls in Form einer möglichenAnleiheemission umzusetzen. Die Nettoerlöse einer solchen Transaktion würdenunter anderem zur Finanzierung weiteren Wachstums und zur Refinanzierungbestehender Verbindlichkeiten genutzt.Weitere Veröffentlichungen erfolgen zur gegebenen Zeit.Über die ACCENTRO Real Estate AGDie ACCENTRO Real Estate AG ist marktführend in der Wohnungsprivatisierungin Deutschland. Neben dem Heimatmarkt Berlin konzentriert sich dasUnternehmen auf aussichtsreiche Metropolregionen wie Hamburg, Rhein-Ruhr,das Rhein-Main-Gebiet, Leipzig.Im Geschäftsbereich Privatisierung verkauft ACCENTRO Wohnungen aus demeigenen Bestand an Eigennutzer und Kapitalanleger oder - zusammengefasst alsPortfolios - an institutionelle Investoren. Im Geschäftsbereich Services &Ventures vermarktet ACCENTRO Wohnungen für Investoren und Projektentwickler- auch im Rahmen von Beteiligungen an Joint Ventures. Die ACCENTRO RealEstate AG ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert(WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3).Ansprechpartner IRNicole BirthAccentro Real Estate AGKantstr. 44/45, 10625 BerlinE-Mail: birth@accentro.deTel. 030 - 887 181 10, Fax 030 - 887 181 1120.01.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: Accentro Real Estate AGUhlandstr. 16510719 BerlinDeutschlandTelefon: +49 (0)30 - 887 181 - 0Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11E-Mail: info@accentro.agInternet: www.accentro.agISIN: DE000A0KFKB3WKN: A0KFKBBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,Stuttgart, Tradegate ExchangeEQS News ID: 956561Ende der Mitteilung DGAP News-Service956561 20.01.2020 CET/CESTQuelle: dpa-AFX