DGAP-Adhoc: Accentro Real Estate AG: ACCENTRO verkauft Wohnanlage im Umland Berlins

DGAP-Ad-hoc: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): ImmobilienAccentro Real Estate AG: ACCENTRO verkauft Wohnanlage im Umland Berlins2019-12-17 /CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*Ad-hoc Mitteilung**ACCENTRO verkauft Wohnanlage im Umland Berlins**Berlin, den 17. Dezember 2019* Die ACCENTRO Real Estate AG (WKN: A0KFKB,ISIN DE000A0KFKB3) hat eine Wohnanlage im brandenburgischenBlankenfelde-Mahlow an einen institutionellen Investor veräußert.Die Transaktion hat einen signifikanten Einfluss auf das EBIT, das nun aufJahressicht bei voraussichtlich über 40 Millionen Euro liegen und damit diePrognose für das Geschäftsjahr 2019 übertreffen wird. Der Gesamtumsatz wirdsich voraussichtlich auf knapp über 140 Millionen belaufen.-Der Vorstand-*Über die ACCENTRO Real Estate AG*Die ACCENTRO Real Estate AG ist marktführend in der Wohnungsprivatisierungin Deutschland. Neben dem Heimatmarkt Berlin konzentriert sich dasUnternehmen auf aussichtsreiche Metropolregionen wie Hamburg, Rhein-Ruhr,das Rhein-Main-Gebiet, Leipzig. Im Geschäftsbereich Privatisierung verkauftACCENTRO Wohnungen aus dem eigenen Bestand an Eigennutzer und Kapitalanlegeroder - zusammengefasst als Portfolios - an institutionelle Investoren. ImGeschäftsbereich Services & Ventures vermarktet ACCENTRO Wohnungen fürInvestoren und Projektentwickler - auch im Rahmen von Beteiligungen an JointVentures. Die ACCENTRO Real Estate AG ist im Prime-Standard der FrankfurterWertpapierbörse notiert (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3).*Ansprechpartner Investor Relations*Nicole BirthACCENTRO Real Estate AGUhlandstr. 165, 10719 BerlinE-Mail: birth@accentro.deTel. 030 - 887 181 799Fax 030 - 887 181 112019-12-17 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: Accentro Real Estate AGUhlandstr. 16510719 BerlinDeutschlandTelefon: +49 (0)30 - 887 181 - 0Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11E-Mail: info@accentro.agInternet: www.accentro.agISIN: DE000A0KFKB3WKN: A0KFKBBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr inBerlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, TradegateExchangeEQS News ID: 938603Ende der Mitteilung DGAP News-Service938603 2019-12-17 CET/CEST(END) Dow Jones NewswiresDecember 17, 2019ET (GMT)