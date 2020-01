DGAP-Adhoc: ALBIS Leasing AG passt Ergebnisprognose an (deutsch)

16.01.2020 - 14:35 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ALBIS Leasing AG passt Ergebnisprognose anDGAP-Ad-hoc: ALBIS Leasing AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung/JahresergebnisALBIS Leasing AG passt Ergebnisprognose an16.01.2020 / 14:34 CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die ALBIS Leasing AG wird trotz erfreulicher Neugeschäftszahlen imGeschäftsjahr 2019 ihre Prognose für das im Einzelabschluss (nach HGB)auszuweisende Ergebnis des Geschäftsjahres 2019 aufgrund vonaußerplanmäßigen und nicht mit dem operativen Geschäftsverlauf verbundenenSonderausgaben nicht erreichen. Die ALBIS Leasing AG hat im Zuge derErstellung des Jahresabschlusses nach HGB heute festgestellt, dass nunmehrvon einem Ergebnis vor Steuern (Ergebnis der gewöhnlichenGeschäftstätigkeit) in einer Bandbreite von 1,1 bis 1,4 Millionen Euroauszugehen ist. Bisher wurde ein gleichbleibendes Ergebnis aufVorjahresniveau prognostiziert (Ergebnis vor Steuern 2018: 2,713 MillionenEuro; Ergebnis nach Steuern 2018: 2,727 Millionen Euro). Das Konzernergebnisvor Steuern (nach IFRS) wird weiterhin in einer Höhe von 1,6 bis 2,0Millionen Euro erwartet.Grund dafür, dass die Ergebnisprognose nach HGB nicht erreicht werden kann,sind hohe und zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Prognose nicht vorhersehbaresowie mit der operativen sehr erfreulichen Geschäftsentwicklung nicht inZusammenhang stehenden Kostenbelastungen. Dabei handelt es sich imWesentlichen um Sonderausgaben wegen der Durchführung eineraußerordentlichen Hauptversammlung am 28. Februar 2019, wegen der in dieseraußerordentlichen Hauptversammlung beschlossenen Sonderprüfung sowie dem indiesem Zusammenhang stehenden Ausscheiden des Vorstands Bernd Dähling undden jeweils damit einhergehenden außerordentlichen Rechtsberatungskosten.Außerdem haben Kosten in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro im Zuge derUmfinanzierung von Leasingforderungen, die in den zukünftigen Jahren höhereErträge erwarten lassen, dazu geführt, dass die Prognose nicht erreichtwird.Unabhängig davon ist es zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Absicht desVorstands, der Hauptversammlung eine Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr2019 auf dem Niveau der Vorjahre vorzuschlagen.16.01.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: ALBIS Leasing AGIfflandstraße 422087 HamburgDeutschlandTelefon: +49 (0) 40-808 100-100Fax: +49 (0) 40-808 100-179E-Mail: info@albis-leasing.deInternet: www.albis-leasing.deISIN: DE0006569403WKN: 656940Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard),München; Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Stuttgart,Tradegate ExchangeEQS News ID: 955283Ende der Mitteilung DGAP News-Service955283 16.01.2020 CET/CESTQuelle: dpa-AFX