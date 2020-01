DGAP-Adhoc: alstria office REIT-AG: Portfoliowert steigt per 31. Dezember 2019 auf ca. EUR 4,4 Mrd.

13.01.2020 - 10:53 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP-Ad-hoc: alstria office REIT-AG / Schlagwort(e): Immobilienalstria office REIT-AG: Portfoliowert steigt per 31. Dezember 2019 auf ca.EUR 4,4 Mrd.2020-01-13 /CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*Ad-hoc-Mitteilung gemäß Artikel 17 MAR**Portfoliowert steigt per 31. Dezember 2019 auf ca. EUR 4,4 Mrd.*- *Bewertungsgewinn von ca. EUR 450 Mio. (EUR 2,53 je Aktie) im Gesamtjahr2019**- Bewertungsgewinn von ca. EUR 250 Mio. (EUR 1,41 je Aktie) im zweitenHalbjahr 2019**Hamburg, 13. Januar 2020 *-Die Bewertung des Immobilienportfolios deralstria office REIT-AG ("alstria" , ISIN DE000A0LD2U1) zum 31. Dezember 2019durch den unabhängigen Gutachter Savills Advisory Services Germany GmbH &Co. KG führt im Gesamtjahr 2019 zu einem positiven GuV-Effekt von ca. EUR450 Mio. (EUR 2,53 je Aktie). Hiervon wurden EUR 199 Mio. (EUR 1,12 jeAktie) bereits im ersten Halbjahr 2019 verbucht.Der Wert des Immobilienportfolios der alstria beläuft sich zum 31. Dezember2019 auf EUR 4,4 Mrd.*Kontakt: *alstria office REIT-AGRalf DibbernHead of IR & PRSteinstrasse 720095 HamburgT +49 40 22 63 41-329F +49 40 22 63 41-229rdibbern@alstria.de*Weitere Informationen:*www.alstria.dewww.twitter.com/alstria_REITwww.beehive.worklinkedin.com/company/alstria-office-reit-ag*Über alstria:*Die alstria office REIT-AG ist der führende Immobilienmanager in Deutschlandund konzentriert sich ausschließlich auf deutsche Büroimmobilien inausgewählten Märkten. Unsere Strategie basiert auf dem Besitz und demaktiven Management unserer Immobilien über ihren gesamten Lebenszyklus. Wirverfügen über eine tiefe Kenntnis unserer Märkte und bieten unseren Mieterneinen umfassenden Service. alstria strebt die Schaffung langfristignachhaltiger Werte an, nutzt aber auch Ineffizienzen in den Märkten zurErzielung kurzfristiger Arbitragegewinne. Per 31. Dezember 2019 umfasst dasPortfolio 116 Gebäude mit einer vermietbaren Fläche von 1,5 Mio. m2.*Disclaimer:*Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderungzum Kauf von Wertpapieren dar. Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichteteAussagen enthält, welche das Geschäft, die finanzielle Situation und dieErgebnisse aus der operativen Tätigkeit der alstria office REIT-AG (alstria)betreffen, basieren diese Aussagen auf momentanen Erwartungen und Annahmendes Vorstands von alstria. Diese Erwartungen und Annahmen unterliegen jedocheiner Anzahl an Risiken und Unsicherheiten, welche zu wesentlichenAbweichungen der tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens von den in denzukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Annahmen führen können. Nebenweiteren, hier nicht aufgeführten Faktoren können sich Abweichungen ausVeränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und derWettbewerbssituation, vor allem in den Kerngeschäftsfeldern und -märkten vonalstria ergeben. Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte sowie dieVeränderungen nationaler und internationaler Vorschriften, insbesonderehinsichtlich steuerlicher und die Rechnungslegung betreffende Vorschriften,können entsprechenden Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgenkönnen die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen.alstria übernimmt keine Verpflichtung, die hier enthaltenenzukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu revidieren oder zu aktualisieren,sollten nach diesem Datum entsprechende Umstände eintreten oder andereunvorhergesehene Vorfälle auftreten.2020-01-13 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: alstria office REIT-AGSteinstraße 720095 HamburgDeutschlandTelefon: 040-226 341 300Fax: 040-226 341 310E-Mail: info@alstria.deInternet: http://www.alstria.deISIN: DE000A0LD2U1WKN: A0LD2UIndizes: MDAX, EPRA, German REIT IndexBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr inBerlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,Tradegate Exchange; London, Börse Luxemburg, SIX, Wiener BörseEQS News ID: 951737Ende der Mitteilung DGAP News-Service951737 2020-01-13 CET/CEST(END) Dow Jones NewswiresJanuary 13, 2020ET (GMT)