DGAP-Adhoc: Amadeus FiRe AG: Amadeus FiRe AG kauft 100% der Anteile an der COMCAVE Holding GmbH

DGAP-Ad-hoc: Amadeus FiRe AG / Schlagwort(e): FirmenübernahmeAmadeus FiRe AG: Amadeus FiRe AG kauft 100% der Anteile an der COMCAVEHolding GmbH2019-12-19 /CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014*Amadeus FiRe AG kauft 100% der Anteile an der COMCAVE Holding GmbHFrankfurt am Main, den 19. Dezember 2019 - Die Amadeus FiRe AG (ISINDE0005093108) ("Gesellschaft") hat einen Kaufvertrag über 100% der Anteilean der COMCAVE Holding GmbH, Dortmund, abgeschlossen, der voraussichtlichheute am 19.12.2019 vollzogen wird. COMCAVE ist ein führenderBildungsanbieter im Bereich der Erwachsenenbildung. Das Unternehmen ist anüber 50 Standorten in Deutschland im Bereich der Umschulung undWeiterbildung tätig.Der Vorstand der Gesellschaft erwartet, dass COMCAVE im Geschäftsjahr 2019einen Umsatz von rund EUR 60 Millionen bei einer EBITDA Marge(Abschlusserstellung gemäß HGB) von über 25% erzielen wird.Für die Amadeus FiRe Gruppe stellt die Akquisition von COMCAVE einenwesentlichen Schritt dar, dem aktuell größten Engpassfaktor im BereichPersonaldienstleistungen, dem zunehmenden Fachkräftemangel, zu begegnen.Der Kaufpreis für die COMCAVE sowie die Ablösung bestehenderFinanzverbindlichkeiten von COMCAVE in Höhe von insgesamt rund EUR 200 Mio.wird aus liquiden Mitteln der Gesellschaft sowie durch eineBrückenfinanzierung in Höhe von rund EUR 170 Mio. finanziert. Der Vorstandprüft derzeit sämtliche langfristigen Finanzierungsoptionen.Die in den letzten Jahren verfolgte Dividendenpolitik einer Vollausschüttungwird im Rahmen der verschiedenen Finanzierungsoptionen überprüft werden.Kontakt:Amadeus FiRe AGJan H. WesslingInvestor RelationsTel: +49 (69) 96 876-180Investor-Relations@Amadeus-FiRe.de2019-12-19 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: Amadeus FiRe AGHanauer Landstraße 16060314 FrankfurtDeutschlandTelefon: +49 (0)69 96876 - 180Fax: +49 (0)69 96876 - 182E-Mail: investor-relations@amadeus-fire.deInternet: www.amadeus-fire.deISIN: DE0005093108WKN: 509310Indizes: SDAXBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr inBerlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, TradegateExchangeEQS News ID: 939975Ende der Mitteilung DGAP News-Service939975 2019-12-19 CET/CEST(END) Dow Jones NewswiresDecember 19, 2019ET (GMT)