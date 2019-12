DGAP-Adhoc: Bastfaserkontor AG: Erwerb einer Gewerbe-Immobilie in der Graf-Adolf-Straße in 40210 Düsseldorf (deutsch)

30.12.2019 - 14:15 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Bastfaserkontor AG: Erwerb einer Gewerbe-Immobilie in der Graf-Adolf-Straße in 40210 Düsseldorf ^ DGAP-Ad-hoc: Bastfaserkontor AG / Schlagwort(e): Ankauf Bastfaserkontor AG: Erwerb einer Gewerbe-Immobilie in der Graf-Adolf-Straße in 40210 Düsseldorf 30.12.2019 / 14:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Bastfaserkontor AG Berlin: Erwerb einer Gewerbe-Immobilie in der Graf-Adolf-Straße in 40210 Düsseldorf 30.12.2019 / 14:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Bastfaserkontor AG hat eine vermietete Gewerbe-Immobilie im Zentrum von Düsseldorf (Graf-Adolf-Straße, 40210 Düsseldorf) für einen Barkaufpreis von rund 28.000.000 EUR erworben. Kontakt: Ilan Brandsteller / Antonio Morais (Vorstände) Bastfaserkontor AG E-Mail: vorstand@bastfaser.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Bastfaserkontor AG Kurfürstendamm 199 10719 Berlin Deutschland Telefon: (030) 3151 934 40 E-Mail: vorstand@bastfaser.de Internet: [1]http://www.bastfaser.de/ 1. http://www.bastfaser.de/ ISIN: DE0005169106 / DE000516910 WKN: Indizes: Börsen: Freiverkehr in Berlin EQS News ID: Ende der Mitteilung 30.12.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Bastfaserkontor AG Kurfürstendamm 199 10719 Berlin Deutschland ISIN: DE0005169106 WKN: 516910 Börsen: Freiverkehr in Berlin EQS News ID: 944827 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 944827 30.12.2019 CET/CEST ° Quelle: dpa-AFX