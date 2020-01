DGAP-Adhoc: BB Biotech AG mit Gewinn im Geschäftsjahr 2019

17.01.2020 - 07:00 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP-Ad-hoc: BB BIOTECH AG / Schlagwort(e): Vorläufiges ErgebnisBB Biotech AG mit Gewinn im Geschäftsjahr 20192020-01-17 /CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Medienmitteilung vom 17. Januar 2020*BB Biotech AG mit Gewinn im Geschäftsjahr 2019*Die BB Biotech AG (ISIN CH0038389992) informiert im Einklang mit derAd-hoc-Publizitätspflicht über die Ergebnisentwicklung für das Geschäftsjahr2019.Die BB Biotech AG weist für das Geschäftsjahr 2019 basierend auf den nochnicht geprüften konsolidierten Zahlen einen Gewinn von rund CHF 677 Mio. aus(Verlust von CHF 471 Mio. im Vorjahr).Als Beteiligungsgesellschaft reflektiert das Ergebnis dieAktienkursentwicklung der Unternehmen, die im Portfolio gehalten werden.Die ordentliche Berichterstattung zum Portfolio wird am 17. Januar 2020 um7.00 Uhr publiziert. Der vollständige Geschäftsbericht wird am 21. Februar2020 veröffentlicht.*Für weitere Informationen:*Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16, 8700 Küsnacht, SchweizTanja Chicherio, Tel. +41 44 267 67 07, tch@bellevue.ch*www.bbbiotech.com [1]**Unternehmensprofil*BB Biotech beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologieund ist einer der weltweit grössten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech istin der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus derBeteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich aufdie Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Fürdie Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf dieFundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsratverfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung.2020-01-17 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: BB BIOTECH AGSchwertstrasse 68200 SchaffhausenSchweizTelefon: +41 52 624 08 45E-Mail: info@bbbiotech.comInternet: www.bbbiotech.chISIN: CH0038389992WKN: A0NFN3Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr inBerlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; SIXEQS News ID: 955315Ende der Mitteilung DGAP News-Service955315 2020-01-17 CET/CEST1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=f80c4feec698b1c5fa8ce919781cfb2a&application_id=955315&site_id=vwd&application_name=news(END) Dow Jones NewswiresJanuary 17, 2020ET (GMT)