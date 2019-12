DGAP-Adhoc: capsensixx AG: capsensixx AG implements the sale of coraixx GmbH & Co. KGaA to the management

20.12.2019 - 00:05 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP-Ad-hoc: capsensixx AG / Key word(s): Strategic CompanyDecision/Disposalcapsensixx AG: capsensixx AG implements the sale of coraixx GmbH & Co. KGaAto the management20-Dec-2019 /CET/CESTDisclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation(EU) No 596/2014, transmitted by DGAP - a service of EQS Group AG.The issuer is solely responsible for the content of this announcement.*capsensixx AG implements the sale of coraixx GmbH & Co. KGaA to themanagement *capsensixx AG has signed today the final and binding contracts for themanagement buy-out of its shareholding in coraixx GmbH & Co. KGaA to Mr SvenUlbrich (cp. ad-hoc Disclosure of 12.12.2019 and corporate news of13.12.2019).20-Dec-2019 CET/CEST The DGAP Distribution Services include RegulatoryAnnouncements, Financial/Corporate News and Press Releases.Archive at www.dgap.deLanguage: EnglishCompany: capsensixx AGBettinastraße 57-5960325 FrankfurtGermanyE-mail: capsensixx@edicto.deInternet: www.capsensixx.deISIN: DE000A2G9M17WKN: A2G9M1Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); RegulatedUnofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Munich, Stuttgart,Tradegate ExchangeEQS News ID: 941023End of Announcement DGAP News Service941023 20-Dec-2019 CET/CEST(END) Dow Jones NewswiresDecember 19, 2019ET (GMT)