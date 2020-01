DGAP-Adhoc: CO.DON AG: Preliminary figures 2019

21.01.2020 - 12:40 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP-Ad-hoc: CO.DON AG / Key word(s): Preliminary ResultsCO.DON AG: Preliminary figures 201921-Jan-2020 /CET/CESTDisclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation(EU) No 596/2014, transmitted by DGAP - a service of EQS Group AG.The issuer is solely responsible for the content of this announcement.*CO.DON AG (ISIN: DE DE000A1K0227)**Preliminary figures 2019*Berlin / Teltow, 21. January 2020 - The Management Board of co.donAktiengesellschaft, Teltow (ISIN DE000A1K0227; WKN A1K022) (the "Company")expects consolidated revenue of EUR 6.8 million (2018: EUR 5.7 million) forthe fiscal year 2019 according to preliminary figures. The Company thusmisses the revenue target of EUR 8.8 million but achieves an increase of19.3% compared to the fiscal year 2018.Consolidated IFRS earnings are expected to amount to EUR -9.9 million (2018:EUR -6.3 million). The net loss under German commercial law for the yearwill amount to EUR 10.7 million (2018: EUR 8.8 million). Excluding the costsfor the capital increase in October 2019, the net loss for the year 2019 isEUR 9.7 million.All information is preliminary and unaudited. The complete final and auditedresults for the fiscal year 2019 will be published on April 30, 2020.Reporting person: Tilmann Bur, Executive BoardContact:Matthias Meißner, M.A.Director Investor Relations / Public RelationsTel. +49 (0)30-240352330Fax +49 (0)30-240352309E-Mail: ir@codon.de21-Jan-2020 CET/CEST The DGAP Distribution Services include RegulatoryAnnouncements, Financial/Corporate News and Press Releases.Archive at www.dgap.deLanguage: EnglishCompany: CO.DON AGWarthestraße 2114513 TeltowGermanyPhone: 03328 43460Fax: 03328 434643E-mail: info@codon.deInternet: www.codon.deISIN: DE000A1K0227WKN: A1K022Listed: Regulated Market in Frankfurt (General Standard); RegulatedUnofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Hamburg, Stuttgart,Tradegate ExchangeEQS News ID: 957655End of Announcement DGAP News Service957655 21-Jan-2020 CET/CEST(END) Dow Jones NewswiresJanuary 21, 2020ET (GMT)