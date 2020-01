DGAP-Adhoc: CO.DON AG: Vorstand Ralf M. Jakobs legt Amt nieder (deutsch)

16.01.2020 - 12:37 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

CO.DON AG: Vorstand Ralf M. Jakobs legt Amt niederDGAP-Ad-hoc: CO.DON AG / Schlagwort(e): PersonalieCO.DON AG: Vorstand Ralf M. Jakobs legt Amt nieder16.01.2020 / 12:37 CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.CO.DON AG (ISIN: DE DE000A1K0227)Vorstand Ralf M. Jakobs legt Amt niederBerlin / Teltow, 16. Januar 2020 - Herr Ralf M. Jakobs ist heute imEinvernehmen mit dem Aufsichtsrat aus dem Vorstand der co.donAktiengesellschaft ausgeschieden. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Jakobs fürdie in der Vergangenheit geleisteten Dienste. Das weitere Vorstandsmitglied,Herr Tilmann Bur, führt die Geschäfte der Gesellschaft bis auf Weiteres alsalleiniger Vorstand.Kontakt:Matthias Meißner, M.A.Director Investor Relations / Public RelationsTel. +49 (0)30-240352330Fax +49 (0)30-240352309E-Mail: ir@codon.de16.01.2020 CET/CEST