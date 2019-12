DGAP-Adhoc: CompuGroup Medical übernimmt EPSILOG (deutsch)

27.12.2019 - 12:43 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

CompuGroup Medical übernimmt EPSILOG ^ DGAP-Ad-hoc: CompuGroup Medical SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme CompuGroup Medical übernimmt EPSILOG 27.12.2019 / 12:43 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 27. Dezember 2019 - Koblenz, Deutschland, & Castries, Frankreich. Die CompuGroup Medical SE, als Käuferin, hat heute mit der Hevanance S.à r.l. und der Goodwill Systems S.à r.l., als Verkäuferinnen, einen Kaufvertrag bzgl. 100% der Anteile an der MB Invest SAS, der alleinigen Gesellschafterin der EPSILOG SAS (EPSILOG) mit Sitz in Castries, Frankreich, abgeschlossen. Das Hauptprodukt von EPSILOG ist das im Bereich "ambulante Pflege und Physiotherapeuten" führende Informationssystem VEGA. Der vereinbarte Kaufpreis für die Transaktion beträgt EUR 72 Mio. und ist Gegenstand weiterer Anpassungen nach Closing. 2018 lag der Umsatz von EPSILOG bei mehr als 14 Millionen Euro bei einem EBITDA von ungefähr 5 Millionen Euro. Aktuell vertrauen circa 44.000 Leistungserbringer im ambulanten Bereich auf die Produkte von EPSILOG. Der Abschluss der Transaktion wird für den 27. Dezember 2019 erwartet. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: CompuGroup Medical SE Investor Relations Maria Trost 21 56070 Koblenz Ansprechpartner: Claudia Thomé Head of Investor Relations CompuGroup Medical SE Email: claudia.thome@cgm.com Tel +49 261 8000 7030 Tel +49 261 8000 6200