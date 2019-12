DGAP-Adhoc: Conzzeta: Veräusserung von Schmid Rhyner (deutsch)

20.12.2019 - 07:00 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Conzzeta: Veräusserung von Schmid Rhyner ^ EQS Group-Ad-hoc: Conzzeta / Schlagwort(e): Verkauf Conzzeta: Veräusserung von Schmid Rhyner 20.12.2019 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Schritt Richtung Fokussierung auf Bystronic Conzzeta veräussert Schmid Rhyner Zürich, 20. Dezember 2019 - Conzzeta meldet die Unterzeichnung einer bindenden Vereinbarung zur Veräusserung des Geschäftsbereichs Schmid Rhyner an die deutsche Spezialchemie Gruppe Altana mit Sitz in Wesel. Der Abschluss der Transaktion wird bis Ende des ersten Quartals 2020 erwartet, vorbehältlich regulatorischer Bewilligungen. Als Teil von Altana wird Schmid Rhyner in den Geschäftsbereich Actega integriert. Actega entwickelt und produziert Speziallacke, Druckfarben, Klebstoffe und Dichtungsmassen mit Fokus auf die Verpackungs- und Druckindustrie und Kunststoff Compounds für die Gesundheitsindustrie. Actega verfügt über eine globale Präsenz und generierte 2018 einen Umsatz von 353 Mio. Euro, was einem Umsatzanteil von 15.3% der Altana Gruppe entspricht. Der Geschäftsbereich Schmid Rhyner von Conzzeta generierte 2018 einen Umsatz von CHF 54 Mio. (49 Mio. Euro). Schmid Rhyner ist spezialisiert im Bereich der Druckveredelung mit innovativen UV- und wasserbasierten Grundlacken, Überdrucklacken und Laminierklebstoffen. Im Verlauf der letzten Jahre entwickelte Schmid Rhyner eine neue digitale Lacktechnologie mit neuartigen haptischen Effekten für die Druck- und Verpackungsindustrie. Michael Willome, Conzzeta Group CEO, kommentiert: «Altana ist der ideale Partner. Mit dem komplementären Produktangebot und dem globalen Marktzugang bietet Actega den Mitarbeitenden von Schmid Rhyner die bestmöglichen Perspektiven. Nach der erfolgreichen Neupositionierung im Verlauf der letzten Jahre vom Akzidenzdruck hin zum Verpackungsdruck ist die Zeit reif für das nächste Kapitel. Dies ist ein weiterer Schritt zur Fokussierung von Conzzeta auf den Geschäftsbereich Bystronic.» Martin Babilas, Group CEO von Altana, kommentiert: «Mit dem Erwerb von Schmid Rhyner setzen wir die Altana Strategie, durch gezielte Akquisitionen wertschaffendes Wachstum zu generieren, weiter um.» Thorsten Kröller, President Actega, kommentiert: «Mit der Übernahme stärken wir unsere Kompetenzen im Bereich der Überdrucklacke. Wir erschliessen damit neue Märkte und Anwendungen insbesondere bei flexiblen Verpackungen und im Digitaldruck.» Jakob Rohner, CEO von Schmid Rhyner, kommentiert: «Unsere Vereinbarung basiert auf einer überzeugenden industriellen Logik. Gemeinsam verfügen die beiden Unternehmen über ein umfassendes Angebot an UV- und wasserbasierten Druckfarben und Lacken. Wir freuen uns darauf, Teil von Actega zu werden und von den erweiterten Distributionskanälen zu profitieren. Damit stellen wir die Weichen für unser zukünftiges Wachstum.» Für Rückfragen Michael Stäheli, Head Investor Relations & Corporate Communications; Telefon +41 44 468 24 49; media@conzzeta.com Über Conzzeta Conzzeta ist eine breit diversifizierte Schweizer Unternehmensgruppe. Sie steht für Innovation, Marktorientierung und eine unternehmerische Grundhaltung. Conzzeta strebt in den Zielmärkten nach führenden Positionen, überdurchschnittlichem Wachstum und nachhaltiger Wertschöpfung. Über 5'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind an weltweit mehr als 60 Standorten in den Bereichen Blechbearbeitung, Schaumstoffe, grafische Beschichtungen und Outdoor tätig. Conzzeta AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SIX:CON). Über Altana ALTANA ist global führend in reiner Spezialchemie. Die Unternehmensgruppe bietet innovative, umweltverträgliche Speziallösungen für Lackhersteller, Lack- und Kunststoffverarbeiter, Druck- und Verpackungsindustrie, die Kosmetikbranche sowie die Elektroindustrie an. Das Produktprogramm umfasst Additive, Speziallacke und -klebstoffe, Effektpigmente, Dichtungs- und Vergussmassen, Imprägniermittel sowie Prüf- und Messinstrumente. Die vier Geschäftsbereiche von ALTANA, BYK, ECKART, ELANTAS und ACTEGA, nehmen in ihren Zielmärkten jeweils führende Positionen hinsichtlich Qualität, Produktlösungskompetenz, Innovation und Service ein. Die ALTANA Gruppe hat ihren Sitz in Wesel am Niederrhein und verfügt über 47 Produktionsstätten sowie über 60 Service- und Forschungslaborstandorte weltweit. Konzernweit arbeiten über 6'400 Mitarbeiter für den weltweiten Erfolg von ALTANA. Im Jahr 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 2,3 Mrd. Euro. Davon fliessen jedes Jahr rund 7 Prozent in die Forschung und Entwicklung. Mit einer im Branchenvergleich hohen Ertragskraft gehört ALTANA zu den innovativsten sowie wachstums- und ertragsstärksten Chemieunternehmen weltweit. Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=WDWXOMDMXH Dokumenttitel: Veräusserung Schmid Rhyner Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Conzzeta Giesshübelstrasse 45 8045 Zürich Schweiz Telefon: +41 44 468 24 49 Fax: +41 44 468 24 53 E-Mail: info@conzzeta.com Internet: www.conzzeta.com ISIN: CH0244017502 Valorennummer: A117LR Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Stuttgart; SIX Swiss Exchange EQS News ID: 941047 Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 941047 20.12.2019 CET/CEST ° Quelle: dpa-AFX