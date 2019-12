DGAP-Adhoc: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Joint Venture von CTS EVENTIM und Kapsch TrafficCom beziffert Ansprüche gegen den Bund auf rund EUR 560 Mio.

19.12.2019 - 15:30 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP-Ad-hoc: CTS Eventim AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): StellungnahmeCTS Eventim AG & Co. KGaA: Joint Venture von CTS EVENTIM und KapschTrafficCom beziffert Ansprüche gegen den Bund auf rund EUR 560 Mio.2019-12-19 /CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*Ad-hoc-MITTEILUNG**Joint Venture von CTS EVENTIM und Kapsch TrafficCom beziffert Ansprüchegegen den Bund auf rund EUR 560 Mio. *München/Wien, 19. Dezember 2019. Die autoTicket GmbH istBetreibergesellschaft der durch den Bund geplanten Infrastrukturabgabe("Pkw-Maut") in Deutschland. Sie ist ein 50/50 Joint Venture derGesellschafter CTS EVENTIM AG & Co. KGaA und Kapsch TrafficCom AG.Nach der Kündigung des Betreibervertrages zur Infrastrukturabgabe per 30.September 2019 durch das Bundesministerium für Verkehr und digitaleInfrastruktur, haben die autoTicket GmbH und ihre beiden Gesellschafterheute entschieden, die vertraglich vereinbarten finanziellen Ansprüchegegenüber dem Bund auf insgesamt rund EUR 560 Mio. zu beziffern und indieser Höhe in mehreren Schritten geltend zu machen.Die Vertragsparteien haben für den vorliegenden Fall der Vertragsbeendigungdurch den Bund den entgangenen Gewinn über die Vertragslaufzeit (das ist derBruttounternehmenswert abzüglich kündigungsbedingt ersparter Aufwendungen)vereinbart. Weiterhin sieht der Betreibervertrag die Kompensation derBeendigungskosten vor, zu denen auch Schadensersatzansprüche derbeauftragten Unterauftragnehmer gehören.Der Betreibervertrag sieht ein effizientes Verfahren zur Streitbeilegungvor: Zunächst wird ein unabhängiger Stichtagsprüfer die Ermittlung desentgangenen Gewinns überprüfen. Schließlich entscheidet einSchiedsgericht über die Rechtmäßigkeit aller Ansprüche.*Über CTS EVENTIM*CTS EVENTIM ist einer der international führenden Anbieter in den BereichenTicketing und_Live Entertainment. 2018 wurden rund 250 Millionen Tickets über die Systemedes Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu denOnlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch,ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdemzahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock amRing", __"Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer".Darüber hinaus betreibt __CTS EVENTIM einige der renommiertestenVeranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die BerlinerWaldbühne und das EVENTIM Apollo in London. Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA(ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglieddes MDAX. Im Jahr 2018 erwirtschafteten 3.141 Mitarbeiter in 21 Länderneinen Umsatz von mehr als 1,2 Milliarden Euro._*Für weitere Informationen:*Corporate Communications:Thomas KollnerTel.: +49.40.380788.7299thomas.kollner@eventim.deInvestor Relations:Marco HaeckermannVice President Corporate Development & StrategyTel.: +49.421.3666.270marco.haeckermann@eventim.de2019-12-19 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: CTS Eventim AG & Co. KGaARablstr. 2681669 MünchenDeutschlandTelefon: 0421/ 3666-0Fax: 0421/ 3666-290E-Mail: info@eventim.deInternet: www.eventim.deISIN: DE0005470306WKN: 547030Indizes: MDAXBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr inBerlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,Tradegate ExchangeEQS News ID: 940407Ende der Mitteilung DGAP News-Service940407 2019-12-19 CET/CEST(END) Dow Jones NewswiresDecember 19, 2019ET (GMT)