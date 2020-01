DGAP-Adhoc: DATAGROUP SE: DATAGROUP schließt Vertrag zur Übernahme der Mehrheit an Diebold Nixdorf Portavis (deutsch)

17.01.2020 - 23:41 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DATAGROUP SE: DATAGROUP schließt Vertrag zur Übernahme der Mehrheit an Diebold Nixdorf PortavisDGAP-Ad-hoc: DATAGROUP SE / Schlagwort(e):Beteiligung/UnternehmensbeteiligungDATAGROUP SE: DATAGROUP schließt Vertrag zur Übernahme der Mehrheit anDiebold Nixdorf Portavis17.01.2020 / 23:40 CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.DATAGROUP schließt Vertrag zur Übernahme der Mehrheit an Diebold NixdorfPortavisPliezhausen, 17. Januar 2020. DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) hat heute einenKaufvertrag zur Übernahme von 68% der Anteile an der Diebold NixdorfPortavis GmbH (Portavis) von Diebold Nixdorf, Incorporated unterzeichnet undbaut damit das bestehende Geschäft mit hochwertigen Cloud Services undIT-Betriebsdienstleistungen im Finanzbereich aus.Portavis erbringt mit rund 200 Mitarbeitern IT Services für Kunden imFinanzdienstleistungssektor und erwirtschaftet im laufenden GeschäftsjahrUmsätze von voraussichtlich rund 60 Mio. Euro. Das Unternehmen betreut imWesentlichen die Kunden Hamburger Sparkasse AG, Die Sparkasse Bremen AGsowie die Hamburg Commercial Bank AG im Rahmen langlaufenderService-Verträge. Hamburger Sparkasse AG und Die Sparkasse Bremen AG haltenweiterhin 32 % an der Diebold Nixdorf Portavis AG.Gegenstand der Transaktion sind 68 % der Anteile an der Portavis. Über denKaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion steht unter demVorbehalt der Zustimmung durch das Bundeskartellamt.Mitteilende Person:Max H.-H. Schaber,Vorstandsvorsitzender DATAGROUP SE,Wilhelm-Schickard-Str. 772124 PliezhausenInformationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser MitteilungAnsprechpartner für weitere InformationenDATAGROUP SEClaudia ErningWilhelm-Schickard-Str. 772124 PliezhausenT +49 7127 970-015F +49 7127 970-033claudia.erning@datagroup.de