DGAP-Adhoc: Delivery Hero SE kündigt Ausgabe von Wandelschuldverschreibung und Barkapitalerhöhung an (deutsch)

Delivery Hero SE kündigt Ausgabe von Wandelschuldverschreibung und Barkapitalerhöhung anDGAP-Ad-hoc: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Finanzierung/KapitalerhöhungDelivery Hero SE kündigt Ausgabe von Wandelschuldverschreibung undBarkapitalerhöhung an15.01.2020 / 18:40 CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.AD-HOC MITTEILUNGVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 derVerordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung -MAR)Delivery Hero SE kündigt Ausgabe von Wandelschuldverschreibung undBarkapitalerhöhung anBerlin, 15. Januar 2020 - Die Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder die"Gesellschaft", ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER)beschließt die gleichzeitige Durchführung einer Platzierung vonWandelschuldverschreibungen und einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen.Delivery Hero strebt Bruttoerlöse aus beiden Instrumenten im Gesamtbetragvon rund EUR 2,1 Milliarden an.WandelschuldverschreibungenDer Vorstand der Delivery Hero SE hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsratsbeschlossen, zwei Tranchen ("Tranche A" und "Tranche B") nicht nachrangiger,ungesicherter Wandelschuldverschreibungen im Gesamtbetrag von mindestens EUR1,5 Milliarden (jede der Tranchen in einem Nominalbetrag von mindestens EUR750 Millionen) mit einer Laufzeit bis Januar 2024 (Tranche A) und 2027(Tranche B) auszugeben. Die Wandelschuldverschreibungen werden in neue oderbestehende, auf den Namen lautende Stückaktien der Delivery Hero SEwandelbar. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen.Die Wandelschuldverschreibungen werden zu 100 % ihres Nennbetrags in einerStückelung von je EUR 100.000 je begeben und, sofern sie nicht zuvorgewandelt, zurückgekauft oder zurückgezahlt wurden, bei Endfälligkeit zumNennbetrag zurückgezahlt. Die Wandelschuldverschreibungen werden mit einemjährlichen Zins zwischen 0,00 % und 0,25 % (Tranche A) bzw. zwischen 0,50 %und 1,00 % (Tranche B), welcher halbjährlich zahlbar ist, und einerWandlungsprämie für jede der beiden Tranchen von 40 % bis 45 % auf denReferenzpreis, welcher dem Platzierungspreis einer Delivery Hero Aktie beider zeitgleichen Kapitalerhöhung entspricht, angeboten.Die Preisfestsetzung der Wandelschuldverschreibungen wird im Rahmen einesbeschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) ermitteltwerden. Die Wandelschuldverschreibungen werden von Delivery Herovoraussichtlich am oder um den 23. Januar 2020 begeben und sollen imAnschluss danach in den Handel im Freiverkehr der FrankfurterWertpapierbörse aufgenommen werden.Die Schuldverschreibungen werden ausschließlich institutionellen Investorenin bestimmten Jurisdiktionen, außerhalb der Vereinigten Staaten, durchPrivatplatzierung angeboten.Die Gesellschaft ist berechtigt, die Wandelschuldverschreibungen jederzeit(i) am oder nach dem 13. Februar 2023 (Tranche A) bzw. am oder nach dem 23.Februar 2025 (Tranche B) zurückzuzahlen, sofern der Börsenkurs der DeliveryHero Aktie über eine bestimmte Periode hinweg mindestens 130 % (Tranche A)bzw. 150 % (Tranche B) des dann gültigen Wandlungspreises erreicht, oder(ii) wenn nur noch höchstens 15 % des ursprünglichen Gesamtnennbetrags derbetreffenden Tranche der Wandelschuldverschreibungen ausstehen.KapitalerhöhungDer Vorstand der Delivery Hero SE hat heute zudem mit Zustimmung desAufsichtsrats die Kapitalerhöhung beschlossen und beabsichtigt, bis zu8,158,550 neue, auf den Namen lautende Stückaktien, was einem Betrag von biszu rund 4,3 % des gegenwärtigen Grundkapitals entspricht, gegen Bareinlagenauszugeben (die "Kapitalerhöhung"). Die Anzahl der neu ausgegebenen Aktienwird auf Grundlage des Ergebnisses der Platzierung derWandelschuldverschreibungen bestimmt, um sicherzustellen, dass dieGesellschaft die von ihr angestrebten Bruttoerlöse aus beiden Instrumenterzielt. Der Platzierungspreis je neuer Aktie wird im Rahmen einesbeschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bestimmt.Die neuen Aktien sind vom 1. Januar 2019 an voll dividendenberechtigt.Die Platzierung erfolgt mit sofortiger Wirkung und die neuen Aktien sollenausschließlich institutionellen Investoren angeboten werden.Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Börsenhandel zugelassen undvoraussichtlich am oder um den 21. Januar 2020 in die bestehende Notierungim Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten(Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.MittelverwendungDie Gesellschaft beabsichtigt, die Erlöse aus der Ausgabe derWandelschuldverschreibungen und der Kapitalerhöhung für die Finanzierungeines Teils der Barkomponente der Gegenleistung für die erworbenen Anteilean Woowa Brothers Corp., wie am 13. Dezember, 2019 bekanntgegeben, sowie fürallgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.Als Teil der Transaktionen hat die Gesellschaft einer 90-tägigenLock-up-Periode zugestimmt, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen.*************Investor Relations Anfragen Medienanfragen Vincent PfeiferDuncan McIntyre Senior Vice Corporate Spokesperson & SeniorPresident & Head of Investor Manager Corporate CommunicationsRelations ir@deliveryhero.com press@deliveryhero.comDisclaimerDiese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslageund Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten ("zukunftsgerichteteAussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben","schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder"sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarerTerminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtlicheSachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. ZukunftsgerichteteAussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmendes Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte undunbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichenErgebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den inzukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen,Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltenezukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftigeLeistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweisezuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden odernicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagenbesitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir werden die indieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagenoder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse undUmstände weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umständereflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieserMitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oderaufgrund sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und übernehmen hierzu auchkeine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung inirgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichtetenAussagen oder Vermutungen eintreten werden.