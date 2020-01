DGAP-Adhoc: Delivery Hero SE platziert -2

16.01.2020 - 00:30 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 7 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

00:29

18:30

23:30

18:30

23:30

DJ DGAP-Adhoc: Delivery Hero SE platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 1,75 Milliarden und neue Aktien aus einer Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von rund EUR 571 MillionenDGAP-Ad-hoc: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Finanzierung/KapitalerhöhungDelivery Hero SE platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen imGesamtnennbetrag von EUR 1,75 Milliarden und neue Aktien aus einerBarkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von rund EUR 571 Millionen2020-01-16 /CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.AD-HOC MITTEILUNG_Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 derVerordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung -MAR)_*Delivery Hero SE platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen imGesamtnennbetrag von EUR 1,75 Milliarden und neue Aktien aus einerBarkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von rund EUR 571Millionen**Berlin, 15. Januar 2020* - Die Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder die"Gesellschaft", ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER) hatzwei Tranchen ("Tranche A" und "Tranche B") nicht nachrangiger,ungesicherter Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis Januar 2024(Tranche A) und Januar 2027 (Tranche B) im Nennbetrag von EUR 875 Millionen(Tranche A) und EUR 875 Millionen (Tranche B) unterteilt in 17,500Teilschuldverschreibungen mit einem Nominalbetrag von je EUR 100.000platziert (die "Wandelschuldverschreibungen"). DieWandelschuldverschreibungen sind anfänglich in rund 17,9 Millionen neue oderbestehende, auf den Namen lautende Stückaktien von Delivery Hero wandelbar.Die Wandelschuldverschreibungen werden zu 100 % ihres Nennbetrags begebenund werden mit einem halbjährlich zahlbaren Kupon von 0,25 % p.a. (TrancheA) bzw. 1,00 % p.a. (Tranche B) verzinst. Der anfängliche Wandlungspreisbeträgt EUR 98,00 (Tranche A) bzw. EUR 98,00 (Tranche B) und entsprichtdamit einer Wandlungsprämie von 40,00 % (Tranche A) und von 40,00 % (TrancheB) auf den Referenzpreis von EUR 70,00 (Platzierungspreis des gleichzeitigenAktienangebots). Die Wandelschuldverschreibungen wurden im Rahmen einerPrivatplatzierung ausschließlich an institutionelle Investoren inbestimmten Jurisdiktionen platziert. Die Bezugsrechte der Aktionäre wurdenausgeschlossen. Die Wandelschuldverschreibungen werden durch Delivery Herovoraussichtlich am oder um den 23. Januar 2020 begeben und sollen imAnschluss daran in den Handel im Freiverkehr an der FrankfurterWertpapierbörse aufgenommen werden.Delivery Hero ist berechtigt, die Wandelschuldverschreibungen jederzeit (i)am oder nach dem 13. Februar 2023 (Tranche A) bzw. am oder nach dem 13.Februar 2025 (Tranche B) zurückzuzahlen, sofern der Börsenkurs der Aktie vonDelivery Hero über eine bestimmte Periode hinweg mindestens 130 % (TrancheA) bzw. 150 % (Tranche B) des dann gültigen Wandlungspreises erreicht, oder(ii) wenn nur noch höchstens 15 % des ursprünglichen Gesamtnennbetrags derbetreffenden Tranche der Wandelschuldverschreibungen ausstehen.Delivery Hero hat zudem ihr gegenwärtiges Grundkapital um rund 4,3 % von EUR188.775.039 auf EUR 196.933.589 durch Ausnutzung ihres genehmigten Kapitalserhöht (die "Kapitalerhöhung"). Bezugsrechte der Aktionäre warenausgeschlossen. Die 8.158.550 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktienwurden bei institutionellen Anlegern im Rahmen eines beschleunigtenPlatzierungsverfahrens (_Accelerated Bookbuilding_) zu einemPlatzierungspreis von EUR 70,00 je neuer Aktie platziert.Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Börsenhandel zugelassen undvoraussichtlich am oder um den 21. Januar 2020 in die bestehende Notierungim Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten(Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden undsind ab dem 1.Januar 2019 voll gewinnanteilberechtigt.Die Gesellschaft erzielt einen Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 1,75Milliarden durch die Platzierung der Wandelschuldverschreibungen und rundEUR 571 Millionen durch die Kapitalerhöhung. Es ist beabsichtigt, die Erlösefür die Finanzierung eines Teils der Barkomponente der Gegenleistung für dieerworbenen Anteile an Woowa Brothers Corp., wie am 13. Dezember 2019bekanntgegeben, sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.Als Teil der Transaktionen hat die Gesellschaft einer 90-tägigenLock-up-Periode zugestimmt, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen.**************Investor Relations Anfragen* *Medienanfragen*Duncan McIntyre Vincent PfeiferSenior Vice President & Head Corporate Spokesperson & Seniorof Investor Relations Manager Corporate Communicationsir@deliveryhero.com press@deliveryhero.com*Disclaimer*Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten vonAmerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada,Japan oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine solcheVeröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieserVeröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungenunterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin inBezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungeninformieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungenkann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länderdarstellen.Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zurAbgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Delivery Hero SE odereiner ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika,Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichungnoch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zugrunde gelegtwerden. Die vorbezeichneten Wertpapiere wurden und werden nicht nach demSecurities Act in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act")registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika wederverkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommenwird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß demSecurities Act besteht. Die Wertpapiere der Delivery Hero SE.Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)Personen, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die"Order") fallen oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2) (a) bis (d) derOrder fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften, etc.(solche Personen zusammen, die "Relevanten Personen")). Auf dieseVeröffentlichung dürfen andere Personen als Relevante Personen nicht Bezugnehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, vonder in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht ausschließlichRelevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen._In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich diePlatzierung der in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere (die"Platzierung") ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne derVerordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.Juni 2017 (Prospektverordnung).__Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere,deren Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denendies nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz dieseVeröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbstinformieren und diese beachten.__Diese Veröffentlichung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierungdar. Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich derEignung der Platzierung für die betroffene Person konsultieren._Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslageund Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten ("zukunftsgerichteteAussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben","schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder"sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarerTerminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtlicheSachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. ZukunftsgerichteteAussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmendes Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte undunbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichenErgebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den inzukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen,Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltenezukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftigeLeistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweisezuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden odernicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagenbesitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir werden die indieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagenoder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse undUmstände weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umständereflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser(MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresJanuary 15, 2020ET (GMT)Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oderaufgrund sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und übernehmen hierzu auchkeine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung inirgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichtetenAussagen oder Vermutungen eintreten werden.*Kontakt:*Julia SchmidtmannLegal Counsel*Zusätzliche Informationen: *Sprache: DeutschUnternehmen: Delivery Hero SEOranienburger Straße 7010117 BerlinDeutschlandTelefon: +49 30 544 459 105E-Mail: ir@deliveryhero.comInternet: www.deliveryhero.comISIN: E000A2E4K43WKN: A2E4K4Notierung: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr inBerlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange2020-01-16 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: Delivery Hero SEOranienburger Straße 7010117 BerlinDeutschlandFax: +49 (0)30 5444 59 024E-Mail: info@deliveryhero.comInternet: www.deliveryhero.comISIN: DE000A2E4K43WKN: A2E4K4Indizes: MDAXBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr inBerlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,Tradegate Exchange; London, OTC QB, OTC QX, SIX, Wiener BörseEQS News ID: 954569Ende der Mitteilung DGAP News-Service954569 2020-01-16 CET/CEST(END) Dow Jones NewswiresJanuary 15, 2020ET (GMT)