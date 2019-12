DGAP-Adhoc: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Erneute Prognoseerhöhung für FFO auf EUR 33 bis 34,5 Millionen

20.12.2019 - 15:17 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP-Ad-hoc: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e):Prognose/PrognoseänderungDEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Erneute Prognoseerhöhung für FFOauf EUR 33 bis 34,5 Millionen2019-12-20 /CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*DEMIRE: Erneute Prognoseerhöhung für FFO auf EUR 33 bis 34,5 Millionen**- Prognose für die FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten) 2019 erhöht sicherneut auf EUR 33 bis 34,5 Mio. (bisher: EUR 30 bis 32 Mio.)**- Prognose für die Mieterträge 2019 am oberen Rand der Guidance von EUR80,5 bis 82,5 Mio. konkretisiert**Langen, 20. Dezember 2019* - Nach einer weiteren Beschleunigung derpositiven Geschäftsentwicklung hat der Vorstand der DEMIRE DeutscheMittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) den Ausblick für dasGeschäftsjahr 2019 erneut angehoben. Insgesamt wird mit einem stärkerenAnstieg des Ergebnisses gerechnet. Grund hierfür sind die gegenüber derPlanung gesunkenen betrieblichen Aufwendungen zur Erzielung vonMieterträgen, operativen Kosten und Finanzierungskosten.Die bisherige Erwartung für die Funds from Operations (FFO I nach Steuern,vor Minderheiten) wird von EUR 30 bis 32 Millionen auf EUR 33 bis 34,5Millionen angehoben. Die bisherige Erwartung für die Mieterträge für dasgesamte Geschäftsjahr 2019 von EUR 80,5 bis 82,5 Millionen wird auf denoberen Rand der Guidance konkretisiert.Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2019 ist für den 18. März 2020geplant.DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AGDer Vorstand*Kontakt:**DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG*Michael TegederLeiter Investor Relations & Corporate FinanceTel.: +49 6103 372 49 44Email: tegeder@demire.agÜber die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG [1]DEMIRE - REALize PotentialDie DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hält Gewerbeimmobilien inABBA-Standorten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondereStärke an diesen Lagen und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl fürinternational agierende als auch regional ansässige Mieter attraktiv ist.Die DEMIRE verfügt über ein Portfolio mit einer Vermietungsfläche von über1,1 Millionen m² und einem Marktwert von rund 1,5 Mrd. Euro.Mit der Ausrichtung des Portfolios auf Büros, Handel, Hotel und Logistikergibt sich eine Rendite- / Risikostruktur, die aus Sicht der DEMIRE für dasGeschäftsfeld der Gewerbeimmobilien angemessen ist. Die Gesellschaft legtWert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern und rechnet daher mitstabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen. Die DEMIRE hat sich zum Zielgesetzt, ihre Unternehmensstruktur weiter zu optimieren. Dabei ist sie derÜberzeugung, dass Skaleneffekte und Portfoliooptimierungen am bestenmit einem aktiven Immobilienmanagement-Ansatz zu erreichen sind.Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN:DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurtnotiert.2019-12-20 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AGRobert-Bosch-Straße 11 im 'the eleven'63225 Langen (Hessen)DeutschlandTelefon: +49 6103 37249-0Fax: +49 6103 37249-11E-Mail: ir@demire.agInternet: www.demire.agISIN: DE000A0XFSF0WKN: A0XFSFBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr inBerlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate ExchangeEQS News ID: 941413Ende der Mitteilung DGAP News-Service941413 2019-12-20 CET/CEST1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=d897c53c673cd9258855eba7c405f3e4&application_id=941413&site_id=vwd&application_name=news(END) Dow Jones NewswiresDecember 20, 2019ET (GMT)