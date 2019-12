DGAP-Adhoc: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG: Niederlegung des Aufsichtsratsmandats

16.12.2019 - 23:19 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

23:19

17:19

22:19

DGAP-Ad-hoc: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG /Schlagwort(e): PersonalieDeutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG: Niederlegungdes Aufsichtsratsmandats2019-12-16 /CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*Jena, 16. Dezember 2019* - Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der DeutscheEffecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB), Achim Plate, hatder Gesellschaft heute mitgeteilt, dass er aufgrund seiner Bestellung zumVorstandsvorsitzenden der DEWB-Beteiligung Lloyd Fonds AG, Hamburg, seinAufsichtsratsmandat bei der DEWB mit sofortiger Wirkung niederlegt.Achim Plate wurde in der Hauptversammlung am 23. Juni 2017 in denAufsichtsrat der Gesellschaft gewählt und hat als dessen Vorsitzender diestrategische Neuausrichtung der DEWB eng begleitet.Die Gesellschaft wird in Kürze die notwendigen Maßnahmen für eineNachfolge treffen.Kontakt:DEWB AGMarco Scheidler- Investor Relations -Fraunhoferstraße 107743 JenaTel.: +49 (0) 3641 31000 30Fax: +49 (0) 3641 31000 40ir@dewb.dewww.dewb.de2019-12-16 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AGFraunhoferstraße 107743 JenaDeutschlandTelefon: +49 (0)3641 3100030Fax: +49 (0)3641 3100040E-Mail: info@dewb.deInternet: www.dewb.deISIN: DE0008041005, DE000A11QF77WKN: 804100, A11QF7Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board),Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate ExchangeEQS News ID: 937557Ende der Mitteilung DGAP News-Service937557 2019-12-16 CET/CEST(END) Dow Jones NewswiresDecember 16, 2019ET (GMT)