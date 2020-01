DGAP-Adhoc: Deutsche EuroShop: voraussichtliches Bewertungsergebnis für 2019 bei -123 Mio. EUR

07.01.2020 - 18:16 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

18:16

12:16

17:16

DGAP-Ad-hoc: Deutsche EuroShop AG / Schlagwort(e): Immobilien/SonstigesDeutsche EuroShop: voraussichtliches Bewertungsergebnis für 2019 bei -123Mio. EUR2020-01-07 /CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*Deutsche EuroShop: voraussichtliches Bewertungsergebnis für 2019 bei **-123Mio. EUR*Die Deutsche EuroShop AG rechnet aus der Bewertung des Immobilienvermögensaus unrealisierten und nicht liquiditätswirksamen Marktwertveränderungensowie aufgrund von Aufwendungen im Zusammenhang mit Investitionen in dasPortfolio für das Geschäftsjahr 2019 mit einem negativen Bewertungsergebnisvor Steuern von ca. -123,0 Mio. EUR (Vorjahr: -58,3 Mio. EUR). Hiervonentfallen ca. -96,0 Mio. EUR (Vorjahr: -55,7 Mio. EUR) auf dasBewertungsergebnis der Konzerngesellschaften und ca. -27,0 Mio. EUR(Vorjahr: -2,6 Mio. EUR) auf das im Finanzergebnis enthalteneBewertungsergebnis der Gesellschaften, die nach der at-equity-Methodebilanziert werden.Zu den wesentlichen Einflussfaktoren des Bewertungsergebnisses gehörten dieim Durchschnitt leicht gestiegenen Ankaufsrenditen für Shoppingcenter inDeutschland, Investitionen in die Modernisierung und Positionierung desBestandsportfolios sowie die Mietenentwicklung. Die Vermietungsquote desShoppingcenter-Portfolios gemäß EPRA sank leicht auf 97,6 % (-1,0Prozentpunkt).Das Bewertungsergebnis des Immobilienvermögens kann sich noch verändern, daim Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses weitere bewertungsrelevanteSachverhalte auftreten können.Die Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse der Deutsche EuroShop AG fürdas Geschäftsjahr 2019 ist für den 19. März 2020 geplant.Diese Mitteilung enthält - in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nichtgenau bestimmte - ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternativeLeistungskennzahlen sind oder sein können. Für die Beurteilung derVermögens-, Finanz- und Ertragslage der Deutsche EuroShop sollten dieseergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den imKonzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigenRechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden.Andere Unternehmen, die alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichenBezeichnung darstellen oder berichten, können diese anders berechnen.Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen sind abrufbar unterwww.deutsche-euroshop.de/Investor-Relations/Service/GlossarMitteilende Person: Patrick Kiss, Head of Investor & Public Relations2020-01-07 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: Deutsche EuroShop AGHeegbarg 3622391 HamburgDeutschlandTelefon: +49 (0)40 413 579-0Fax: +49 (0)40 413 579-29E-Mail: ir@deutsche-euroshop.deInternet: www.deutsche-euroshop.deISIN: DE0007480204WKN: 748020Indizes: SDAXBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr inBerlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,Tradegate ExchangeEQS News ID: 948193Ende der Mitteilung DGAP News-Service948193 2020-01-07 CET/CEST(END) Dow Jones NewswiresJanuary 07, 2020ET (GMT)